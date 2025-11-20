Decizia Tribunalului București, pronunțată joi, 20 noiembrie:

„Tip soluție: admite cererea

Soluția pe scurt: Admite cererea de dispunere a reabilitării judecătorești, formulată de către condamnatul BORCEA CRISTIAN. În temeiul art. 533 C.pr.pen. raportat la art. 166 C.pen. și art. 168 C.pen., dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului BORCEA CRISTIAN. Dispune comunicarea, spre știință, către IGPR – Serviciul cazier judiciar, statistică și evidențe operative. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.11.2025.”

În urma acestei decizii, Poliția Română va fi informată să îi scoată numele din baza de date a cazierului, cu acordul DNA. Totodată, instanța a ținut cont că Borcea și-a plătit prejudiciul și cheltuielile de judecată, fapt demonstrat prin actele prezentate de la ANAF.

Cristian Borcea a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava în urma celei de-a doua condamnări pentru corupție, în dosarul care viza plajele retrocedate ilegal din Mamaia. În noiembrie 2019, acesta a fost eliberat după ce a beneficiat de prevederile Legii recursului compensatoriu, executând doar 9 luni dintr-o pedeapsă de 5 ani.

Este important de subliniat că decizia Tribunalului București nu este definitivă, fiind susceptibilă de contestare.