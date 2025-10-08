

”Poate că și părintele Mihail, fiind un om al rugăciunii, a simțit durerea și a realizat greutatea de pe sufletul unui fiu al Bisericii Ortodoxe repet, persecutat politic și hărțuit nu pentru că a făcut răul, ci pentru că și-a dorit să facă binele. Și poate că de asta i-a întins o mână de părinte ca să aline această suferință pe care nu o dorim nici eu, nici Călin, nicio clipă celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat. Repet, ne-vi-no-vat. Și căruia nu i se dă nici măcar dreptul de a se apăra în timp ce este acuzat public. Și, sincer, mi se pare nedrept și faptul că oamenii știu despre ce este vorba, nu sunt informați despre ce se întâmplă în sala de judecată, nu li se spun aceste lucruri. Ei nu știu nici ce este în spatele declarațiilor oficiale, nici în spatele ecranelor care au devenit ele însele sala de judecată. Iar noi, firește, nu avem voie să vorbim despre asta. Suntem nevoiți să asistăm, pur și simplu, cum o minciună amestecată cu mult, mult vicleșug este repetată la nesfârșit, doar pentru a sugruma adevărul.

Vă marturisesc că familia noastră a simțit și a și primit multă încurajare din partea multor slujitori ai Bisericii Ortodoxe. Preoți, monarhi, monahii de pretutindeni, din țară și din afara țării, chiar și de peste ocean. Ei ne-au susținut, ne pomenesc, sunt niște flăcări vii pentru întreg poporul român”, a declarat Cristela Georgescu, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

La rândul său, Anca Alexandrescu a afirmat că ”vom reuși împreună și cu dumneavoastră și cu domnul Georgescu să povestim tot ce s-a întâmplat în acest an, lucruri care acum nu pot fi spuse public. Așa este. Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și dumneavoastră și domnul Georgescu, pentru faptul că ați fost alături de mine atunci când în mod nedrept am fost lovită, m-ați încurajat, v-ați rugat pentru mine, sau mă rog, ne-am rugat unii pentru alții. Și împreună am trecut peste grele încercări”.