Ametist – Liniștea spiritului și somnul protector

Ametistul este piatra viselor senine și a liniștii divine. Cu nuanțele sale de violet translucid, el emană o energie calmantă ce purifică mintea și sufletul. Este ideal pentru a fi plasat pe noptieră sau sub pernă, acolo unde transformă insomnia și neliniștea în pace interioară. Ametistul alungă coșmarurile și deschide poarta către vise înțelepte, oferind protecție și claritate subtilă.

Selenit – Lumina îngerilor și curățarea energetică

Selenitul este cristalul purității absolute — o rază albă translucidă ce conectează direct cu tărâmul îngerilor. Aduce o stare de liniște și protejează spațiul de energiile stagnante. Poți plasa o baghetă de selenit pe noptieră sau sub pernă pentru a curăța aura în timpul somnului. Este, de asemenea, ideal pentru a „încărca” alte cristale, restabilindu-le vibrația originară.

Celestina – Vibrația cerului și visarea lucidă

Cu tonurile sale pale de albastru, celestina este o piatră a visului ceresc. Ea deschide poarta către planurile subtile ale sufletului, favorizând visele inspirate și odihna profundă. Așezată pe noptieră sau ținută în palme înainte de culcare, celestina liniștește mintea și aduce o senzație de blândețe divină, ca o adiere a cerului.

Cuart Roz – Energia iubirii și calmul inimii

Cuartul roz este piatra iubirii necondiționate, un balsam pentru inimă. Vibrația sa caldă și maternă eliberează tensiunile emoționale care ne tulbură somnul. Plasat lângă inimă sau sub pernă, cuartul roz învăluie sufletul într-o energie de tandrețe, aducând o stare de siguranță, blândețe și adormire ușoară.

Obsidian Negru – Piatra ancorării și a protecției nocturne

Obsidianul, născut din focul vulcanilor, este o piatră a forței și a stabilității. Energia sa densă și protectoare acționează ca un scut împotriva fricilor inconștiente și a energiilor grele. Pentru cei care se confruntă cu coșmaruri sau neliniște, obsidianul oferă o senzație de siguranță profundă. Poate fi așezat la baza patului sau lângă ușă, ca gardian al nopții.

Piatra Lunii – Dansul feminin al visului și al intuiției

Guvernată de energia blândă a Lunii, această piatră magică armonizează emoțiile și ritmurile naturale ale corpului. Este deosebit de benefică pentru femei, echilibrând energia feminină și stimulând intuiția. Așezată sub pernă, piatra lunii aduce vise profetice și o odihnă în care sufletul se mișcă în ritmul misterios al luminii lunare.

sursa: Kudika