”În cursul zilei de 24 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict conjugal, în timp ce se aflau în locuinţa comună din oraşul Murfatlar, inculpata şi-a ucis soţul, B.V., aplicându-i victimei o lovitură cu cuţitul în piept, astfel încât i-a provocat o plagă înjunghiată hemitoracică stângă, cu interesare cardio-pulmonară, hemotorax stâng masiv şi hemopericard, leziuni incompatibile cu viaţa”, au anunţat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Femeia urmează să fie prezentată Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.