Coronavirus. Mobilizare fără precedent: TELEDON mondial pentru finanțarea descoperirii unui vaccin anti-COVID-19

„Victoria asupra coronavirusului cere un răspuns mondial şi acţiuni susţinute pe numeroase fronturi. Trebuie să dezvoltăm un vaccin, să-l producem şi să-l răspândim în toate colţurile lumii. Şi trebuie să-l facem disponibil la preţuri abordabile”, a anunțat Ursula von der Leyen, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Un vaccin este „cea mai bună şansă colectivă a noastră de a învinge virusul”, susţine Ursula von der Leyen, care şi-a exprimat speranţa ca un vaccin să fie pus la punct până în toamnă.

Vaccine against the #coronavirus is difficult to develop and requires money.



With the #GlobalResponse we are joining forces with global partners to mobilise resources to develop a vaccine and deploy it in the entire world.



