Benjamin Hall are 39 de ani și lucrează la Fox News din 2015. Acesta a publicat și o carte despre ISIS - Inside ISIS: The Brutal Rise of a Terrorist Army (2015).

„Avem un nivel minim de detalii în acest moment, dar Ben este spitalizat și echipele noastre de la fața locului lucrează pentru a colecta informații suplimentare pe măsură ce situația se desfășoară rapid”, a anunțat directorul executiv al Fox News, Suzanne Scott, într-o notă adresată angajaților.

„Siguranța întregii noastre echipe de jurnaliști din Ucraina și din regiunile învecinate este prioritatea noastră principală și de cea mai mare importanță. Acesta este un memento dur pentru toți jurnaliștii care își pun viața în pericol în fiecare zi pentru a transmite știrile dintr-o zonă de război”, a mai mai spus Scott.

Memo just sent to Fox News employees on injuries sustained today by a network correspondent in Kyiv, Benjamin Hall: pic.twitter.com/JvFid5qBue — Michael M. Grynbaum (@grynbaum) March 14, 2022

Informațiile transmise vin după ce pe pagina de Facebook a procurorului general al Ucrainei, Irina Venediktova, a apărut o postare în a fost anunțată rănirea gravă a unui jurnalist britanic, care este la „terapie intensivă sub supravegherea medicilor”.

„Acest bărbat nu se afla într-o unitate militară, pe care, potrivit oficialilor ruși, le vizează constant. A suferit răni grave, nefiind într-o unitate militară”, potrivit procurorului general al Ucrainei.

Reamintim că duminică, pe 13 martie, un alt jurnalist și regizor de filme, Brent Renaud, 51 de ani, care a lucrat pentru New York Times, a fost împușcat și ucis la Irpin. Tot cu o zi în urmă alți doi jurnaliști au fost răniți și transportați la spital.