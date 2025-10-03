Sub comanda directă a lui Kim Jong Un, agenți infiltrați și liderii patrulelor de cartier au primit sarcina de a identifica persoanele cu implanturi mamare, riscând trimiterea acestora în lagăre de muncă, conform publicației sud-coreene Daily NK.

Proces public și demonstrație de forță

Un exemplu recent arată amploarea represiunii: un medic care efectua ilegal augmentări mamare a fost judecat în mod public în Sariwon. Doctorul, care abandonase facultatea de medicină, folosea materiale aduse clandestin din China, iar intervențiile se realizau la domiciliu. „La mijlocul lunii septembrie, în sala culturală din districtul central Sariwon, s-a ținut un proces public pentru un medic care efectuase operații mamare ilegale și pentru femeile care au făcut aceste operații”, a relatat o sursă locală.

Frica în rândul tinerelor

În fața mulțimii, medicul a stat cu privirea în pământ, iar femeile de aproximativ 20 de ani nu au avut curaj să ridice ochii, declarând că au recurs la intervenții pentru a-și „îmbunătăți aspectul”. Procurorul a susținut că „femeile care trăiesc într-un sistem socialist au fost corupte de obiceiuri burgheze și au comis acte capitaliste putrede”. Judecătorul a calificat intervențiile drept „fapte antisocialiste” și a promis pedepse dure. În dosar au fost aduse drept probe instrumente medicale, silicon importat și sume considerabile de bani confiscate.

Verificări corporale șocante

Procesul a scos la iveală metodele folosite de autorități: femeile suspectate au fost supuse la examinări corporale pentru a detecta eventualele operații. Multe tinere din Sariwon trăiesc acum cu teama de a fi chemate la control doar pentru că silueta lor s-a modificat vizibil. „Echipe de intervenție au fost deja trimise în districtele centrale din Phenian și operează în haine civile. Femeile sau doctorii prinși vor primi pedepse penale, inclusiv termene în lagăre de instruire prin muncă, pentru comportament antisocialist”, a relatat Daily NK, citând surse din Coreea de Nord.

Control total asupra populației

Ministerul Securității Sociale a justificat măsurile printr-o directivă care acuză femeile că „sunt pătate de ideologia burgheză și se angajează în acte decadente”. Operațiile estetice, de la implanturi mamare la modificări la nivelul pleoapelor, sunt considerate de regim o amenințare la adresa ideologiei socialiste. Agenții sub acoperire se prezintă chiar drept pacienți pentru a descoperi rețelele clandestine de chirurgie. Conform Amnesty International, aceste practici fac parte dintr-un mecanism mai amplu prin care regimul lui Kim Jong Un menține un „control total” asupra vieții cotidiene și limitează sever libertățile fundamentale.

