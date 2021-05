Gheorghita a subliniat ca probabil ca sunt de cel putin doua ori pana la cinci ori mai multe cazuri de COVID-19 in mod real, care au trecut prin aceasta infectie si care fie nu au fost diagnosticate, fie nu au fost raportate, fie au facut infectie asimptomatica.

Gheorghita a fost intrebat, duminica seara, la un post TV, care ar putea fi tinta reala de vaccinare in Romania la sfarsitul lunii august.

"Avem peste 55% persoane in varsta de peste 50 de ani vaccinate in Romania cu cel putin o doza. Se suprapune cu procentul persoanelor vulnerabile, al persoanelor care de la aceasta varsta in sus au si boli cronice in procente destul de ridicate. Pe de alta parte, nu trebuie sa uitam conceptul acesta de imunitate colectiva care se obtine ideal si in mod rapid, sigur, eficient prin vaccinare, dar se adauga si imunitatea obtinuta prin boala naturala. In momentul de fata, avem peste un milion de persoane care sunt raportate cu infectie Sars-Cov-2 si care sunt vindecate. Probabil ca sunt de cel putin doua ori pana la cinci ori mai multe cazuri in mod real care au trecut prin aceasta infectie si care fie nu au fost diagnosticate, fie nu au fost raportate, fie au facut infectie asimptomatica asa incat in functie de acest scenariu de la doua pana la de cinci ori mai multe cazuri probabil ca imunitatea de grup in momentul de fata in Romania este incepand de la 30% pana la 45%. Acest lucru explica evolutia favorabila din punct de vedere epidemilogic", a transmis Gheorghita.

Potrivit ziare.com, el a precizat ca virusul este in continuare activ si daca nu ne vaccinam ar putea urma un val 4 destul de important.

"Trebuie sa intelegem ca virusul este in continuare circulant si daca nu consolidam acest raspuns favorabil prin vaccinare, riscam intr-adevar o recrudescenta a cazurilor si un val patru care s-ar putea sa fie destul de important. Si vedem ce s-a intamplat cu valul trei, am ajuns la capacitatea maxima in sectiile de terapie intensiva, este pacat pentru ca in momentul de fata COVID-19 este o boala prevenibila prin vaccinare. In momentul in care ai cel putin un vaccin, avem patru, este pacat sa nu beneficiem de vaccinare tocmai pentru a evita alte decese, alte drame, restrictii", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.