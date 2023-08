Primele semnale ale excesului de vitamina C

Unul dintre aspectele esențiale de luat în considerare este că vitamina C este o vitamina solubilă în apă, ceea ce înseamnă că excesul este eliminat din corp prin urină. Cu toate acestea, atunci când consumul tău de vitamina C devine excesiv, pot apărea anumite reacții nedorite în organismul tău. Printre primele semne ale unui consum excesiv de vitamina C se numără disconfortul gastric. Consumul excesiv poate provoca dureri de stomac, crampe și chiar diaree.

Simptome mai puțin evidente

Excesul de vitamina C poate avea și simptome mai puțin evidente, precum greață, flatulență, starea de iritabilitate sau chiar scăderea în greutate.

Un alt aspect important este că un consum prea mare de vitamina C poate interfera cu absorbția altor nutrimente esențiale, cum ar fi fierul. Acest lucru poate duce la deficiențe nutriționale și poate avea un impact negativ asupra sănătății tale pe termen lung.

În plus, dacă iei suplimente de vitamina C în exces, s-ar putea să apară riscul de formare a pietrelor la rinichi. Deși este rar, e o problema gravă pe care trebuie să o iei în considerare atunci când stabilești aportul tău zilnic de vitamina C.

Care este doză recomandată de vitamina C

Vitamina C este cu siguranță benefică pentru sănătatea ta, dar, așa cum se întâmplă cu orice lucru, moderația este cheia. Este important să ai grijă să nu exagerezi cu aportul de vitamina C și să te consulți întotdeauna cu medicul tău înainte de a lua decizii majore privind suplimentele alimentare. Mai mult decât atât, dozele de vitamina C se ajustează în funcție de profilul individual.

De asemenea, absorbția vitaminelor este mai eficientă atunci când sunt luate direct din alimente, decât atunci când provin din suplimente. Vitamina C poate fi obținută din citrice, căpșune, kiwi, roșii și legume cu frunze verzi (spanac, varză, broccoli etc.).

Dacă alegi să iei suplimente de vitamina C, ține minte că nu este recomandat să iei mai multe tipuri de suplimente în același timp, dacă acestea nu au fost recomandate de medicul tău (de exemplu, multivitamine, vitamine pentru sănătatea părului, pielii etc). În continuare, nu uită să te hidratezi cât mai bine posibil, mai ales atunci când iei medicamente.

SURSA