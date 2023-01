Deși drumul spre libera circulație în Uniunea Europeană pare greu de atins în prima jumătate a anului, România a început negocierile cu Austria. Ministrul Bogdan Aurescu a anunțat că Viena nu-și va schimba poziția până la sfârșitul lunii.

„Am avut o discuție foarte bună cu ministrul ... Dicuția a fost edicficatoare în ceea ce privește angajamentul puternic al Suediei pentru un rezultat favorbail României. Am fost informat de lansarea procesului de consultări de către președinția suedeză, cu toți partenerii implicați, adică Comisia Europeană, Austria, Olanda, cu România și cu Bulgaria. Procesul ce începe în perioada următoare nu va fi singular, va fi o serie de consultări. (...)

În ceea ce privește a aderarea României și a Bulgariei, sunt 2 condiții: este votul Austriei în ceea ce privește România. Știm că în Austria e o perioadă electorală. Pe 29 ianuarie sunt alegeri în Austria inferioară iar până la acea dată este puțin probabil să fie o schimbare de poziție. Este și votul Olandei. Este important să continuăm acest proces la un nivel diplomatic și politic pentru a face un cintect favorabil nu trebuie să facem așteptări grăbite. (...) Este necesar ca și colegii noștri bulgari să se implice în acest proces de consultări, inclusiv în clarificarea obiecțiilor și condițiilor Olandei pentru aderarea Bulgariei la Spațiul Schengen”, a declarat Bogdan Aurescu, în conferința de presă cu ocazia preluării de către Suedia a președinției Consiliului UE.

Ministrul de Externe a reamintit că „noi am început procesul de discutii inclusiv cu partea austriaca. (...) Suntem în contact imediat după votul din 8 decembrie. (...) Pe 9 decembrie am avut o primă discuție telefonică cu omologul meu, Alexander Schallenberg, pe 12 o intalnire bilaterala cu acesta, mai multe discutii in marja JAI de la Bruxelles.

Iar cu ministrul Billström vom continua consultările, vor fi în marja Consiliului Afaceri Externe din 23 ianuarie, nu va fi pe agenda Consiliului, dar orice ocazie la nivel european va fi utilizată pentru astfel de consultări.

E important să continuăm aceste discuții diplomatice și politice pentru a crea premisele pentru un context favorabil și multumesc presedintiei suedeze, dar nu trebuie să creăm asteptări grăbite. Există și Consiliul JAI informal, dar e o ocazie pentru astfel de discuții”, a completat ministrul Aurescu.

Și vicepremierul Kelemen Hunor vorbește despre un rezultat favorabil României pentru admiterea în Schengen în acest an. Aderarea la Spațiul Schengen este o provocare și trebuie rezolvată în 2023, pentru a nu fi considerată un eșec catastrofal pentru solidaritatea europeană, este de părere Kelemen Hunor. Vicepremierul atrage atenția că România ar putea să intre în Schengen în 2025, dacă ratează oportunitatea din acest an.

„Realismul îmi spune că în 2023, șansele să intrăm în Spațiul Schengen sunt extrem de bune, inclusiv dacă nu în prima jumătate a anului, atunci în a doua jumătate, cu Spania, cu ajutorul Spaniei, dar nu cunoaștem o grămadă de chestiuni care s-ar putea să schimbe ecuația”, a declarat Kelemen Hunor la RFI România.

Diplomația bulgară anunță că țara de la sud de Dunăre ar urma să intre în Schengen de la 1 octombrie. Ministrul bulgar de externe a fost audiat în legislativul de la Sofia și nu a făcut nicio referire la România, chiar dacă ambele țări sunt tratate la pachet în acest demers, relatează Realitatea PLUS.