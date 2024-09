Într-o intervenție la Realitatea Plus, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a atras atenția cu privire la creșterea alarmantă a deficitului bugetar și a spus că, în ciuda măsurilor guvernului și a rectificării bugetare, prăpastia dintre venituri și cheltuieli se va adânci:

„Este vorba de un raport recent al Consiliului Fiscal noi in opinia privind constructia bugetului pe 2024 am spus ca nu se pare plauzabila urmarirea unei tinte de 5% din PIB, numai daca ar fi un miracol de crestere masiva de venituri permanente, ceea ce nu o vedem realista. Nu este posibila o taiere drastica a cheltuielilor, motiv pentru care am avansat atunci o cifra pentru deficitul bugetar, de 6,5% din PIB. Prognoza Comisiei Europene, cea de primavara, vorbeste de un deficit, de putin sub 7% din PIB si noi in reexaminarea gandurilor noastre privind ce se va intampla cu execuția bugetara in acest an avand in vedere mersul economiei.

Vedem presiuni foarte mari pe partea de cheltuieli am spus ca probabil vom avea o depasire a cifrei de 7% din PIB, vorbeam si despre unele riscuri care ar putea sa orienteze deficitul catre 8%. Am vazut, ati vazut si dumneavoastra guvernul incearca, printr-o aministie fiscala sa obtina cateva zecimi de procente, care daca s-ar adeveri aceasta prognoza ca deficiutul ar fi in jur de 7% din PIB ar insemna ca fara reteta din amnistia fiscala deficitul cash pe angajamente ar fi de 7,4% din PIB.

Daca imi permiteti, as mai mentiona ceva. Noi am primit la Consiliul Fiscal documentele rectificarii so noi salutam faptul ca se procedeaza la o rectificare care este un exercitiu firesc de transparenta, cetatenii trebuie sa stie pe ce venituri se mizeaza, care sunt cheltuielile, cum sunt operate ajustari, in proiectul de rectificare deficitul este 6,94% din PIB. Este o cifra pe care personal eu consider destul de optimista. Noi la Consiliul Fiscal, luni, foarte probabil vom emite opinia noastra privind rectificarea bugetara, asa cum am facut intotdeauna”, a spus Daniel Dăianu la Realitatea Plus.

