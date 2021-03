Cei doi s-au întâlnit întâmplător in local și acolo a avut loc o altercație. Primarul a fost cel care a zguduit masa la care stătea deputatul, în așa fel încât toate paharele s-au vărsat și s-au spart. Deputatul a făcut publice imaginile cu scandalul, imagini surprinse de camerele de supraveghere ale localului, conform surselor Realitatea PLUS.

Deputatul Daniel Suciu a oferit o poziție despre conflictul din local, la Realitatea PLUS. Acesta susține că nu poate reproduce public vorbele ce i-au fost adrresate de primar în localul respective.

Daniel Suciu, deputat PSD: Nu am niciun scandal monstru cu domnul primar. Eram la un local public. Domnul primar mi-a adresat cuvinte care nu se pot reproduce în public. Văzând că nu am nicio reacție, a crezut că nu l-am auzit și a venit la masa mea. A repetat acele cuvinte, să le zicem drăgăstoase. Și la ieșirea din local a repetat amenințările. (…) Nu fac parte din categoria care reacționează la șantaj, la amenințări. (…) Am fost contracandidați la alegerile locale de anul trecut, probabil că domnul primar nu știe să-și gestioneze victoria. Am făcut o plângere pentru amenințare și pentru violențe.