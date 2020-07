Conferința PNL, bruiată de pensionari: poliția intervine. Violeta Alexandru: Au trecut de la haidamaci la persoane vulnerabile. E grobian ce face PSD!

In timp ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sustinea conferinta de presa, pensionarul a inceput sa strige mesaje anti-guvern si sa huiduie.

"Suntem la o activitate bilant in care aratam cumm Primaria Sectorului 6 e confiscata de o gasca care face ce vrea cu banii sectorului. Am vrut sa aratam cum se face administratie in sector 6 de catre un grup care foloseste banii oamenilor din sectorul 6 pentru interese de partid si de chiar clanuri de grup. In acest context, in stilul PSD de a face politica in Bucuresti, agitand, exploatand dramele oamenilor si trimitandu-i peste noi", a spus Violeta Alexandru.

"Am intrerupt conferinta pentru ca 2-3 pensionari isi prezentau cu un ton ridicat problemele pe care trebuie sa le verific, stiu ca se pot ajunge la probleme limita in cheltuirea pensiilor cand ai si alte persoane de intretinut. Stiu ca viata este intr-adevar scumpa in Bucuresti. Facem toate eforturile ca Guvern sa gasim resurse pentru cresterea pensiilor", a mai spus ministrul Muncii.

"Au trecut de la haidamaci la persoane vulnerabile. E grobian ce face PSD!", a încheiat aceasta.

La fata locului si-au facut aparitia mai multi politisti.

"Ma asteptam ca liberalii din sectorul 6 sa inceapa conferinta cerand scuze pentru mandatul dezastruos lasat. Cand fac acuzatii, sa-si puna intrebarea daca nu cumva oamenii pe care-i pun in situatii disperate au dreptul sa se exteriorizeze. Sa faci asa acuzatii in cobtextul in care Ciucu habar nu are unde e limita teritoriala a sectorului 6 nu ma mai mira nimic", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Gabriel Mutu, primarul sectorului 6.

Intrebat daca este reala acuzatia lansata de Ciprian Ciucu, potrivit careia pensionarii au fost trimisi la fata locului de PSD sector 6, Muru a replicat: "Nimeni nu a organizat o astfel de actiune la nivelul sectorului 6, avem lucruri mai importante de facut."