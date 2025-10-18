În semn de solidaritate și de sprijin față de oamenii care trec prin această încercare, din fondul său de rezervă, Sectorul 4 a trimis deja către persoanele afectate alimente de bază, pături, paturi, saltele și haine groase, astfel încât familiile evacuate să poată depăși aceste momente grele.

“Suntem o singură comunitate atunci când viața oamenilor este pusă la încercare, iar în astfel de momente, solidaritatea nu este doar un gest de omenie, ci o datorie morală. Suntem alături cu toții de familiile care, în această dimineață au pierdut pe cineva drag. Suntem alături cu toții de cei care se află acum în grija medicilor, dar și de cei care au rămas fără un acoperiș deasupra capului, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne doare pe toți, în primul rând ca oameni. În fața suferinței, trebuie să fim uniți, pentru că puterea unei comunități stă în bunătate și în ajutor.”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Echipele Poliției Locale Sector 4 și cele ale DGASPC Sector 4 sunt pregătite să acorde în continuare tot ajutorul necesar, uman, logistic și material, de care familiile afectate de deflagrația produsă în această dimineață au nevoie în perioada ce urmează.