Compania Dante International, amendă de 6,7 milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă. Poziţia eMAG după sancțiunea Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a transmis marți că în urma investigației declanșate la sfârșitul anului 2017, s-a constatat că Dante International, ca deținător și administrator al platformei online eMAG Marketplace (www.eMAG.ro), a abuzat de poziția sa dominantă, în perioada ianuarie 2013 -iunie 2019, în special, prin poziționarea și afișarea mai favorabilă a propriei oferte de produse în detrimentul ofertelor partenerilor care comercializau pe platformă și cu care se afla în concurență directă. Astfel au fost limitate ofertele partenerilor afiliați eMAG.ro, ceea ce a condus la afectarea concurenței reale între ofertele de produse prezentate pe această platformă, mai transmite autoritatea pentru controlul concurenței pe piața românească într-un comunicat de presă.

Compania Dante International, care deţine platforma online eMAG, a recunoscut fapta anticoncurențială și a beneficiat de o reducere a amenzii.

„Chiar dacă am primit o sancţiune, luăm partea bună din aceasta experienţă” a transmis compania în poziția comunicată după rezultatul anchetei Consiliului Concurenței.

„eMAG a colaborat cu autoritatea de concurenţă pe tot parcursul investigaţiei. (...) Viteza cu care am dezvoltat platforma eMAG nu a fost lipsită de erori, însă am învăţat de fiecare dată din ele şi ne-au ajutat sa adaptăm modelul. Procesul de dezvoltare a platformei a presupus de multe ori soluţii rapide în interesul clienţilor, dar unele dintre ele au fost impredictibile pentru alte părţi implicate în platformă. Deşi izolate, aceste situaţii au generat îngrijorări ale autorităţii de concurenţă, împreună cu care am depus toate eforturile pentru identifica un mod foarte predictibil, transparent şi echilibrat prin care toate părţile să poată beneficia de avantajele unei platforme de comerţ online, iar clientul să rămână prioritatea noastră. Chiar dacă am primit o sancţiune, luăm partea bună din aceasta experienţă: am învăţat cum să oferim un serviciu foarte bun în acelaşi timp şi clienţilor, şi partenerilor din Marketplace, printr-un sistem de reguli şi algoritmi îmbunătăţiţi permanent, bazându-ne pe tehnologie”, potrivit poziției transmise de retailer.