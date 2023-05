E scandal uriaș în plină desfășurare a etapelor pentru concursul Eurovision! Piesa care va reprezenta țara noastră a fost desființată de o televiziune norvegiană. În cadrul emisiunii au fost analizate melodiile din acest an, iar piesa lui Theodor Andrei nu a avut nicio șansă în fața criticilor. În plus, invitații din platou susțin că artistul nu are carismă, iar showul nu există.