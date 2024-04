Claudia Cardinale, unul dintre cele mai mari staruri ale cinematografiei italiene, s-a născut pe 15 aprilie 1938, în Tunisia. Cu o carieră cinematografică impresionantă care se întinde pe mai bine de șase decenii, Claudia Cardinale a devenit un simbol al eleganței și frumuseții italiene, fiind recunoscută la nivel mondial pentru talentul său actoricesc remarcabil.

Debutând în lumea filmului în anii ”50, Claudia Cardinale și-a construit reputația ca fiind una dintre cele mai versatile și talentate actrițe ale generației sale. Cu o carieră prolifică în Italia și în afara țării sale natale, Claudia Cardinale a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori și actori ai vremii, cucerind inimi și cucerind ecrane în fiecare apariție.

La începutul carierei sale de actriță, Claudia Cardinale a fost considerată prea răgușită, așa că a fost dublată pentru primele sale filme. Însă, problemele nu s-au oprit aici. Deși părinții săi erau italieni, Claudia s-a născut și a crescut în Tunisia, fiind inițial fluentă în limba franceză. Astfel, atunci când a încercat să vorbească italiană, accentul său puternic francez a atras atenția tuturor.

Aceste obstacole lingvistice nu au împiedicat-o pe Claudia Cardinale să își construiască o carieră de succes în lumea filmului. Cu perseverență și dedicare, a reușit să depășească barierele lingvistice și să devină una dintre cele mai celebre actrițe din istoria cinematografiei italiene.

Claudia Cardinale a câștigat numeroase premii de-a lungul carierei, inclusiv Leul de Aur pentru întreaga carieră, la Festivalul de Film de la Veneția din 1993 și este de părere că succesul i se datorează regizorilor cu care a lucrat. „Am fost foarte norocoasă pentru că am lucrat cu regizori fantastici”, a adăugat actrița.

Ea a devenit un sex-simbol internațional în filme precum „Big Deal on Madonna Street” din 1958. Dar, pe măsură ce cariera ei a progresat, Cardinale s-a transformat într-o actriță „serioasă” sub îndrumarea lui Visconti în „Rocco and His Brothers” din 1960, „The Leopard” din 1963, „Sandra” din 1965 și „Conversation Piece” din 1974.

Pe lângă performanțele sale remarcabile pe marele ecran, Claudia Cardinale a fost apreciată și pentru activitatea sa umanitară, implicându-se în numeroase cauze caritabile și luptând pentru drepturile femeilor și ale copiilor.

O viață personală presărată cu eșecuri

Deși a cunoscut succesul fulminant ca actriță, viața personală a Claudiei Cardinale a fost marcată, la început, de eșecuri. Totul s-a schimbat pentru Cardinale după ce a câștigat concursul pentru titlul de „Cea mai frumoasă italiancă din Tunisia” în 1957. Odată ce a început să obțină câteva roluri minore, Claudia a aflat că era însărcinată cu un bărbat care nu era interesat de acel copil.

Claudia Cardinale avea un contract cu Vides Cinematografica, o companie de producție condusă de puternicul producător italian Franco Cristaldi. Acesta a decis să o trimită pe Claudia la Londra pentru a-l ține pe fiul ei, Patrick, departe de ochii presei italiene. Cristaldi, care l-a adoptat pe Patrick, a avut în plan să se căsătorească cu Cardinale, dar nu i-a dezvăluit niciodată intențiile sale, până a ajuns în Las Vegas.

„Nu m-am căsătorit niciodată”, a spus ea. „Au fost căsătoriți în Las Vegas”, a clarificat fiica ei, Claudia. „Dar ea nu l-a recunoscut în Italia.” În timpul petrecut împreună, Cardinale nu a primit niciodată plata pentru munca ei în film. În schimb, banii au mers la Cristaldi.

„Făceam patru filme pe an. Nu am fost plătită deloc. Când l-am întâlnit pe tatăl Claudiei, a văzut că nu am nimic în bancă” – a precizat Cardinale. Tatăl fiicei ei este regizorul Pasquale Squitieri, cu care Cardinale a fost împreună mai bine de 40 de ani, până la moartea sa în 2017.

Cum arată Claudia Cardinale la venerabila vârstă de 86 de ani

Claudia Cardinale se numără printre puținele actrițe care nu sunt adeptele intervențiilor estetice. Actrița a acceptat că va îmbătrâni frumos, și își poartă cele peste 80 de decenii cu demnitate.

„Nu am făcut niciodată lifting facial. Lucruri de genul acesta. Mama obișnuia să spună: Așteaptă până vei fi mai mare, vei zâmbi mereu. Este adevărat. Deci de ce ți-ai ascunde zâmbetul?” – a declarat actrița.

Având în spate o carieră fulminantă, Cardinale spune că viața sa ar putea fi echivalentul a 154 de vieți.

„Îmi place să lucrez. De obicei, trăiești o singură viață. Dar am trăit 154 de vieți. Într-un film nu ești tu, ești altcineva. Este altceva.” – a spus starul din “The Pink Panther” sau “Once Upon a Time in the West”, în 2016, la finalizarea celui de-al 154-lea lung metraj din cariera ei, „Ultima Fermata”, regizat de Giambattista Assanti.

În ciuda trecerii timpului, Claudia Cardinale rămâne un simbol al eleganței și al frumuseții italiene, iar moștenirea sa cinematografică va rămâne vie și relevantă pentru multe generații viitoare. Astfel, Claudia Cardinale rămâne una dintre cele mai iubite și respectate actrițe din istoria cinematografiei italiene și mondiale.

