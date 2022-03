"(...) în acest context am participat astăzi, la invitaţia premierului Bulgariei, împreună cu premierii Macedoniei de Nord şi Muntenegrului, la un summit în care au fost discutate o serie întreagă de aspecte care vin şi caută soluţii pentru deciziile care au fost luate la Summitul NATO de săptămâna trecută, de la Bruxelles, şi aici trebuie să salutăm încă o dată decizia de înfiinţare a celor patru battle group-uri, dintre care unul pe teritoriul României, iar unul pe teritoriul Bulgariei", a afirmat Ciucă, citat de Agerpres.



El a reiterat că statele membre NATO se află "sub umbrela celei mai puternice" alianţe politico-militare, iar apartenenţa la Uniunea Europeană oferă măsuri prin care să poată fi protejaţi cetăţenii, locurile de muncă, investiţiile şi economia.



"Este foarte important de subliniat că împreună am căutat să asumăm o serie întreagă de soluţii, astfel încât să demonstrăm că menirea noastră, a guvernelor ţărilor membre NATO şi UE, este aceea de a căuta soluţii pentru cetăţeni, de a fi în măsură ca prin dialog să identificăm acele modalităţi prin care putem să facem faţă oricăror provocări, fie că vorbim de provocările de securitate - şi în acest moment putem să asigurăm cetăţenii că suntem sub umbrela celei mai puternice alianţe politico-militare - şi, de asemenea, în tot ce înseamnă ansamblul de beneficii ca ţară membră UE, avem la îndemână o serie întreagă de măsuri prin care să putem să ne protejăm cetăţenii, să protejăm locurile de muncă, investiţiile, economia", a spus premierul României.



În context, Ciucă a arătat că, în cadrul summit-ului de la Sofia, s-au purtat discuții privind modalităţile prin care pot fi identificate noi surse de energie. Mai exact, "s-au pus în discuţie aspecte legate de interconectare în reţelele de transport energie electrică şi cele de transport gaze", a mai spus premierul.