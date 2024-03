„Să vă spun ceva și despre acest construct politic cu PSD. Sunt în sală oameni care toată viața lor au avut acestă luptă, competiție direct cu membrii PSD

Ne aflăm într-o situație care de la fiecare dintre noi nu cerem decât să lăsăm deoparte tot ce tine de diferențele, divergentele, orgoliului politic al nostru, nu e vorba de PNL, PSD. România nu si-a permis, nu poate sa-si permită o instabilitate politica, a guvernării în condițiile în care avem război la graniță, indicatorii nu sunt la nivel global cei mai încurajatori

Dar cu toate acestea, România a reușit să fie una din cel e mai stabile din Europa, a crescut economic, 4,1 %, 2,1 % anul trecut, perspectivă de peste 3%, putem să creștem economic

Am făcut tot pentru menținerea valorilor noastre liberale la care nu vom renunță: vorbim de cota unică, tot ce a însemnat cota unica de impozitare, TVA, protejare mediu afaceri și obiectivul nostru politic de creștere a clasei de mijloc. O țară e stabilă pe o clasa de mijloc consolidată. Astea sunt și rămân liniile noastre indiferent de construcția politică.

Analizând cifrele, dialogul cu toate formațiuni politice, nu exista alta formula de majoritate politica

Și atunci vom continua sa rămânem în această formulă politică

Am reușit să ajungem la înțelegere pe județele unde nu avem primarii de municipiu sau președinți CJ, avem sondajele din tara

Românii sunt oameni care judecă, își doresc perspectivă, siguranță

De asta trebuie să le vorbim oamenilor ca să înțeleagă demersul nostru politic

Pentru că eu cred în primul rând în doamne și în tineri. Nu numai eu cred. Și doamnele cred în noi, pentru că am văzut cine ne votează”, a declarat Nicolae Ciucă la congresul PNL de la Brașov.