"A treia mare instituţie financiară internaţională notează performanţele economiei româneşti. Agenţia Moody's a reconfirmat ratingul de ţară Baa3 pentru datoria pe termen lung şi P-3 pentru datoria pe termen scurt. Aceşti indicatori arată că România are o economie robustă, care a făcut faţă provocărilor din ultimul an şi are capacitatea de creştere sustenabilă în anii următori. Această situaţie economică solidă este rezultatul măsurilor luate în timpul guvernării liberale", a scris Ciucă sâmbătă pe Facebook.



Nicolae Ciucă susţine că anul trecut "România a marcat recorduri istorice în materie de investiţii străine directe, de absorbţie a fondurilor europene", menţionând că "valoarea în bani a creşterii economice din anul anterior a fost cât întreg PIB-ul României din 2004".

"Raportul Moody's confirmă că acestea sunt fundamente ferme pentru continuarea sporirii productivităţii muncii şi a creşterii economice robuste din anii următori, precum şi pentru reducerea şi mai mult a diferenţei dintre nivelul de trai al românilor şi media europeană. Moody's este a treia mare agenţie internaţională, după Fitch (în septembrie) şi Standard & Poor's (în octombrie) care certifică soliditatea economiei româneşti şi capacitatea noastră de creştere", a mai scris Nicolae Ciucă.



Agenţia de rating Moody's a reconfirmat vineri ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung şi P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum şi perspectiva stabilă.



Confirmarea ratingurilor reflectă, în opinia agenţiei, perspectivele robuste de creştere pe termen mediu ale României, susţinute de fondurile alocate de Uniunea Europeană şi fluxurile de investiţii străine directe.



În opinia agenţiei, economia României va înregistra o creştere de 2% în anul 2023, de 3,2% în 2024 şi 3,5% în 2025, în linie cu potenţialul de creştere al economiei, perspectivele favorabile fiind susţinute de niveluri ridicate de investiţii străine directe şi de alocări de fonduri în cadrul programelor Uniunii Europene.

