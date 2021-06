"Am văzut atacurile incalificabile din ultimele zile, conform cărora eu şi alţi colegi din Parlamentul European am fi susţinut o lege prin care bărbaţii să rămână însărcinaţi. Îmi displac etichetele, dar, cu regret, trebuie să spun că asistăm la un discurs politic mizerabil. Cine doreşte să creadă astfel de enormităţi e liber să o facă, dar politicienii care trăiesc din astfel de minciuni sunt toxici şi periculoşi pentru societate. (...) Nu am aşteptări de la extremiştii care mint de ani în şir că se prăbuşeşte cerul şi că vine sfârşitul lumii. Îi ştiu şi pe cei de la PSD că se ascund sub ideea de 'stânga conservatoare' ca să mai câştige un vot din temerile unor oameni care chiar cred că îi vor fugări minorităţile sexuale pe străzi ca să le implanteze cipuri. Ruşinos. Însă îmi e imposibil să înţeleg cum unii colegi de la PNL au ajuns să promoveze astfel de închipuiri tenebroase şi mincinoase", a afirmat copreşedintele USR PLUS, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că susţine drepturile cetăţenilor indiferent de orientarea lor sexuală, credinţele personale sau afilierile politice şi că, în opinia sa, a fi creştin înseamnă "să-ţi iubeşti aproapele şi să-l ajuţi să-şi trăiască viaţa aşa cum o decide", atâta vreme cât alegerile sale nu fac rău celor din jur.

"Platforma mea politică în USR PLUS şi în politica românească va fi să susţin drepturile cetăţenilor indiferent de orientarea lor sexuală, de credinţele personale sau de afilierile politice. Şi fac asta creştineşte. Pentru mine, a fi creştin înseamnă să-ţi iubeşti aproapele şi să-l ajuţi să-şi trăiască viaţa aşa cum o decide, atâta vreme cât alegerile pe care le face nu fac rău celor din jur. După toate aparenţele, aceşti politicieni trăiesc în ideea creştinismului care pedepseşte, exclude şi condamnă. Aruncă anateme şi decid după cum vor ei ce înseamnă valorile creştine şi cine e demn sau nu de ele. Pentru mine, creştinismul înseamnă umanitate, înţelegerea celuilalt, îmbrăţişarea şi dăruirea a ceea ce ai mai bun pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie", a subliniat Cioloş.

Totodată, liderul grupului Renew Europe punctează că şi politica înseamnă pentru el acelaşi lucru, şi anume "nu să construieşti duşmani şi să sperii oamenii cu minciuni". "Caut să-i respect pe oameni pentru ceea ce sunt, nu pentru ce mi-aş dori eu să fie sau să nu fie", a afirmat europarlamentarul.

Cioloş a apreciat că drepturile femeilor reprezintă un subiect "lăsat la o parte de ani buni" atunci când e vorba de viaţa de zi cu zi a acestora. Liderul USR PLUS a menţionat că nu doreşte să vorbească în numele femeilor, dar că este misiunea sa să le apere drepturile, astfel încât să aibă parte de un tratament corect în societate.

"Violenţa domestică, sarcinile la adolescente, nereprezentarea politică sau în domeniile în care muncesc, discrepanţele salariale sunt tratate la noi ideologic. Vajnicii bărbaţi politici din România, cei care îşi fac poze cu singura floare pe care o cumpără într-un an, pe 8 Martie, sunt pur şi simplu traumatizaţi că femeile ar putea avea nişte drepturi de bun-simţ în societate. Susţinători ai unui tradiţionalism pe care îl modelează după cum le pică lor bine, leşină când aud de ciclu menstrual, sarcină în adolescenţă, educaţie sexuală. Puri ca nişte îngeri asexuaţi, pretind că apără copiii de perversiunile educaţiei sexuale în şcoli când, de fapt, condamnă noi generaţii de femei la supunere şi umilinţă. Posibil să îşi pună şi mâna la ochi atunci când trec prin magazine pe lângă rafturile de tampoane, că doar pe vremea bunicilor noastre nu exista aşa ceva şi dacă ele s-au descurcat atunci de ce nu s-ar chinui femeile şi astăzi", a spus europarlamentarul.

Dacian Cioloş a adăugat că toţi cei care resping acele politici prin care femeile sunt în mod real egale bărbaţilor "ar trebui să meargă acasă şi să le ceară scuze mamelor, soţiilor şi fiicelor lor, pentru că le folosesc într-un joc indecent".

"Altfel, e clar că avem în continuare nevoie de politicieni rezonabili şi respectabili. Mergem mai departe cu bun-simţ, indiferent de atacurile lor", a conchis europarlamentarul Dacian Cioloş.