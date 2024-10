Marian Enache este președintele Curții Constituționale din anul 2022 și judecător din anul 2016. A avut trei mandate, iar ultima declarație de avere arată că, anual, încasează un salariu de peste 473 de mii de lei. Are și o pensie specială de aproximativ 680 de mii de lei pe an. Are și mai multe terenuri intravilane și agricole, 2 apartamente și sume uriașe în conturile deschise la mai multe bănci. Potrivit presei, Enache a avut primul mandat de deputat din partea Frontului Salvării Național. Ulterior a fost ales pe listele partidului Democrației Sociale din România, iar în anul 2016, deși era într-o altă formațiune politică, a fost propulsat în funcție de PSD.

Și judecătorul Bogdan Licu are un salariu uriaș la CCR. Ultima sa declarație de avere arată că încasează anual peste 413.000 de lei. La un simplu calcul observăm că suma lunară depășește pragul de 34 de mii de lei. Și el încasează pensie specială - peste 383.000 de lei anual. Are și două mașini de lux, apartamente, terenuri, dar și bijuterii și arme de vânătoare. Magistratul a fost implicat și într-un scandal de plagiat în anul 2020. La acea vreme, presa scria că Academia SRI ar fi refuzat să pună la dispoziție documentele necesare pentru a analiza teza.

Și Cristian Deliorga are un salariu uriaș la Curtea Contituțională. Încasează lunar aproximativ 40 de mii de lei net. Și acesta primește o pensie specială de peste 829 de mii de lei pe an. A strâns și el peste 30 de mii de euro în conturi, dar și peste 840 de mii de lei, apartamente, o mașină de lux și un teren. Judecătorul s-a pensionat în anul 2019. Tot în același an a fost propus de PSD pentru o funcția la CCR.

Gheorghe Stan, actual judecător la CCR are un salariu anual de peste 473 de mii de lei la care se adaugă și o pensie specială anuală de peste 287 de mii de lei. Stan a fost șef al Secției Speciale pentru Magistrați.

CE SUME COLOSALE CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII CCR

- salariu anual - 473.298 de lei (38 de mii de lei lunar)

- pensie specială anuală - 679.800 de lei (56 de mii de lei lunar)

- bani în conturi - 229 de mii de euro, 675 de mii de lei

- 6 terenuri intravilane și agricole, 2 apartamente, o mașină din 2021

S: declarația de avere

CE SUME COLOSALE CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII CCR

- salariu anual - 413.745 de lei (34 de mii de lei lunar)

- pensie specială anuală - 383.000 de lei (32 de mii de lei lunar)

- bani în conturi - 405 mii de euro, 100 de mii de lei

- un teren intravial și un teren agricol, o casă și trei apartamente, 2 mașini de lux

- arme de vânătoare de 15 mii de euro

- ceasuri de 7 mii de euro

S: declarație de avere

CE SUME COLOSALE CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII CCR

- salariu anual - 480 de mii de lei (40 de mii de lei lunar)

- pensie specială anuală - 826 de mii de lei (69 de mii de lei pe lună)

- bani în conturi - 30 de mii de euro, 848 de mii de lei

- un teren agricol, 2 apartamente, o mașină de lux

S: declarație de avere

CE SUME COLOSALE CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII CCR

- salariu anual - 473 de mii de lei (40 de mii de lei lunar)

- pensie specială anuală - 287 de mii de lei (24 de mii de lei lunar)

- bani în conturi - 77 de mii de lei

- un apartament, 2 mașini de lux

s: declarație de avere