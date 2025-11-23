Ulterior, proiectul a fost modificat astfel încât măsura să îi vizeze doar pe cei care nu au pensii pe bază de cotributivitate. Totuși și aici există excepții aplicate președinților și vicepreședinților ANRE, ASF și parlamentarilor.

"Proiectul este mult mai just și mai corect și nu se aplică celor care au pensii contributive", a transmis ministrul Muncii, potrivit Realitatea Plus.