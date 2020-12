Cine este Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe care va gestiona banii țării în Guvernul Florin Cîțu

Nazare este absolvent al SNSPA (2005) și al European College of Liberal Arts – Berlin (2004). Are un master în Administrație Publică la Hertie School of Governance (2017).

Alexandru Nazare, ales senator de Prahova la alegerile de la începutul lui decembrie, are 40 de ani, a îndeplinit o serie de funcții de demnitate publică, între care și cea de ministru al Transporturilor în Guvernul Ungureanu.