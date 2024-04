Lungmetrajul lui Ali Abbasi - care tocmai a fost anunţat ca făcând parte din competiţia oficială a ediţiei 2024 a Festivalului de la Cannes - prezintă ascensiunea lui Trump la putere prin ceea ce este descris ca fiind o "înţelegere faustiană" cu influentul avocat de dreapta şi aranjor politic Roy Cohn (portretizat de Jeremy Strong). După cum se arată în sinopsis, "\"The Apprentice\" este o scufundare în subteranele imperiului american".

Filmul, scris de Gabe Sherman şi care va provoca probabil agitaţie de ambele părţi ale baricadei politice, îi mai are în rolurile principale pe Maria Bakalova în rolul Ivanei Trump şi pe Martin Donovan în rolul lui Fred Trump Sr.

Printre producători se numără Daniel Bekerman pentru Scythia Films (Canada), Jacob Jarek pentru Profile Pictures (Danemarca), Ruth Treacy şi Julianne Forde pentru Tailored Films (Irlanda), Abbasi şi Louis Tisne pentru Film Institute (Danemarca). Producătorii executivi sunt Amy Baer, Mark H. Rapaport, Emanuel Nunez, Josh Marks, Grant S. Johnson, Phil Hunt şi Compton Ross, Thorsten Schumacher, Niamh Fagan, Gabe Sherman, Lee Broda şi James Shani.

"The Apprentice" se alătură unei liste de titluri care concurează pentru Palme d\"Or la ediţia de luna viitoare de la Cannes.

De asemenea, în cursă se află "Metropolis", opera magna a lui Francis Ford Coppola, care a durat 20 de ani, cu Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne şi Shia LaBeouf; "Kinds of Kindness", de Yorgos Lanthimos, o poveste stilizată în trei părţi, plasată în prezent, care îl reuneşte pe realizatorul "Poor Things" cu Emma Stone şi Willem Dafoe; "Oh Canada", de Paul Schrader, cu Richard Gere, bazat pe un scenariu al regretatului Russell Banks ("Affliction"); melodrama muzicală "Emilia Perez", de Jacques Audiard, cu Zoe Saldana şi Selena Gomez; "Parthenope", de Paolo Sorrentino, cu Gary Oldman; şi "The Shrouds", de David Cronenberg, cu Vincent Cassel şi Diane Kruger.