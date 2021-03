Totul s-a întâmplat in localitatea doljeană Varvoru de Jos. Ionut Rotaru din Craiova se afla in maşina cu prietena lui. La un moment dat a observat că un şofer care se afla la volanul unui BMW roşu vrea să-l depăşească.

“Nu m-am gândit ca se va ajunge aici dacă nu ma dau imediat la o parte. A scos pistolul şi l-a îndreptat spre mine”, povesteşte Ionuţ Rotaru. Scena nu s-a oprit aici. Şoferul BMW ului l-a depăşit, a mers câteva sute de metri şi a întors. A oprit in mijlocul drumului şi a scos din nou pistolul.

“In acel moment i-a căzut încărcătorul, a sărit pe geam, l-a luat şi a continuat sa mă ameninţe. Prietena mea a sunat la 112. Am ajuns ca-n Vestul Sălbatic. Imediat după incident am depus plangere la poliţie. Am înţeles ca s-a deschis dosar penal şi aştept sa văd ce măsuri se vor lua”, a mai declarat şoferul ameninţat.

Bărbatul care a scos pistolul în trafic se numeşte Mary Mocea, are 22 de ani şi este din localitatea doljeană Sălcuţa. Are mai multe conturi pe reţelele de socializare şi a postat de-a lungul timpului mai multe live-uri în timp ce se afla în trafic. De fiecare dată, asculta manele şi vorbea la telefon.

În ziua incidentului, imediat după apelul la 112, poliţiştii spun că l-au găsit pe şoferul acuzat, l-au percheziţionat, dar nu au găsit nicio armă, scrie adevarul.ro.

"Nu era pistol, era o cheie de maşină. Nu am arme", le-ar fi spus tânărul de 22 ani anchetatorilor. În cauză s-a întocmit doar un dosar penal.