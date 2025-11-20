INGREDIENTE:

4 cartofi

2 morcovi

2 linguri margarină sau unt vegetal

2 linguri făină

100 g pesmet

Pătrunjel verde

Sare, piper și alte condimente după gust

MOD DE PREPARARE:

1. Fierberea legumelor

Curățați cartofii și morcovii, tăiați-i cubulețe și puneți-i la fiert într-o oală cu apă. Adăugați puțină margarină și un praf de condimente pentru a intensifica aroma. Legumele sunt gata atunci când pot fi străpunse cu ușurință cu furculița.

2. Pasarea compoziției

Scoateți legumele din apă și pasați-le cu o furculiță. Ideal este să păstrați bucățele mici de cartof și morcov pentru a obține o textură plăcută, nu un piure fin.

3. Formarea chifteluțelor

Adăugați făina, pătrunjelul tocat, sarea, piperul și condimentele preferate. Amestecați bine și modelați compoziția în forme mici, ajutându-vă de o linguriță. Tăvăliți fiecare chifteluță prin pesmet pentru o crustă crocantă.

4. Prăjirea

Prăjiți chifteluțele în ulei bine încins până devin aurii și crocante. Scoateți-le pe șervete absorbante pentru a elimina excesul de ulei.

Rezultatul? Chifteluțe fragede la interior și crocante la exterior, perfecte pentru a fi servite calde sau reci, potrivit sursei.