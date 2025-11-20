INGREDIENTE:
4 cartofi
2 morcovi
2 linguri margarină sau unt vegetal
2 linguri făină
100 g pesmet
Pătrunjel verde
Sare, piper și alte condimente după gust
MOD DE PREPARARE:
1. Fierberea legumelor
Curățați cartofii și morcovii, tăiați-i cubulețe și puneți-i la fiert într-o oală cu apă. Adăugați puțină margarină și un praf de condimente pentru a intensifica aroma. Legumele sunt gata atunci când pot fi străpunse cu ușurință cu furculița.
2. Pasarea compoziției
Scoateți legumele din apă și pasați-le cu o furculiță. Ideal este să păstrați bucățele mici de cartof și morcov pentru a obține o textură plăcută, nu un piure fin.
3. Formarea chifteluțelor
Adăugați făina, pătrunjelul tocat, sarea, piperul și condimentele preferate. Amestecați bine și modelați compoziția în forme mici, ajutându-vă de o linguriță. Tăvăliți fiecare chifteluță prin pesmet pentru o crustă crocantă.
4. Prăjirea
Prăjiți chifteluțele în ulei bine încins până devin aurii și crocante. Scoateți-le pe șervete absorbante pentru a elimina excesul de ulei.
Rezultatul? Chifteluțe fragede la interior și crocante la exterior, perfecte pentru a fi servite calde sau reci, potrivit sursei.