Chifteluțe de post, rețeta pefrectă pe care trebuie să o încerci în Postul Crăciunului. O să uiți de cele cu carne

Chifteluțe de post, rețeta pefrectă pe care trebuie să o încerci în Postul Crăciunului
Chifteluțe de post, rețeta pefrectă pe care trebuie să o încerci în Postul Crăciunului


Suntem în Postul Craciunului, iar majoritatea românilor țin acest post pentru a întâmpina cum se cuvine praznicul Nașterii Domnului Iisus Hristos. Dacă și tu ții acest post și ești în pană de idei, astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de chifteluțe de post de care o să te îndrăgostești. Sunt atât de bune încât o să uiți de cele cu carne. 

INGREDIENTE: 

4 cartofi
2 morcovi
2 linguri margarină sau unt vegetal
2 linguri făină
100 g pesmet
Pătrunjel verde
Sare, piper și alte condimente după gust

MOD DE PREPARARE: 

1. Fierberea legumelor

Curățați cartofii și morcovii, tăiați-i cubulețe și puneți-i la fiert într-o oală cu apă. Adăugați puțină margarină și un praf de condimente pentru a intensifica aroma. Legumele sunt gata atunci când pot fi străpunse cu ușurință cu furculița.

2. Pasarea compoziției

Scoateți legumele din apă și pasați-le cu o furculiță. Ideal este să păstrați bucățele mici de cartof și morcov pentru a obține o textură plăcută, nu un piure fin.

3. Formarea chifteluțelor

Adăugați făina, pătrunjelul tocat, sarea, piperul și condimentele preferate. Amestecați bine și modelați compoziția în forme mici, ajutându-vă de o linguriță. Tăvăliți fiecare chifteluță prin pesmet pentru o crustă crocantă.

4. Prăjirea

Prăjiți chifteluțele în ulei bine încins până devin aurii și crocante. Scoateți-le pe șervete absorbante pentru a elimina excesul de ulei.
Rezultatul? Chifteluțe fragede la interior și crocante la exterior, perfecte pentru a fi servite calde sau reci, potrivit sursei. 