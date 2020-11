CHECK-IN. Parcul Grozăvești, scos la vânzare. Copacii, înlocuiți cu blocuri 

Asa am ajuns sa taiem copaci si sa ridicam in locul lor mastodonti de fier beton si sticla, care nu fac altceva decat sa sufoce si mai mult orasul. Orice cladire aduce dupa ea, pe langa investitii si plus valoare economica, aglomeratie de masini si, implicit, poluare crescuta. Merita oare?

Probabil ca va intrebati de ce astazi dam check-in parc? Nu e orice parc! Este Parcul Grozavesti, locul in care se desfasoara, departe de ochii bucurestenilor, una dintre cele mai profitabile si mai controversate afaceri imobiliare ale ultimilor 20 de ani.

Omul de afaceri Alin Niculae, 48 de ani, proprietarul unuia dintre cei mai mari distribuitori independenti de motorina din Romania, a cumparat prin licitatie de la o banca o parte din Parcul Grozavesti. A platit pentru pamantul din centrul orasului doar 2 milioane de euro. Milionarul intentioneaza schimbarea statutului proprietatii din parc, in teren pentru constructii.

Potrivit surselor noastre, chiar ar promite acest lucru viitorului comparator. Astfel, terenul va valora de zeci de ori mai mult, spun surse din piata imobiliara. Momentan, proprietatea se afla in zona urbanistica denumita Parcuri, Gradini si Fasii Plantate Publice. In cazul unei tranzactii, chiar si daca ar obtine jumatate din pretul vehiculat, adica 800 de euro/mp, castigul lui Nicolae va fi de zeci de ori mai mare fata de investitie.

Costul real l-ar plati, insa, bucurestenii, care vor sta in traficul sufocant la poalele unui imperiu financiar. Parcul Grozavesti, unde altadata se plimbau studentii pentru a-si clati mintea in drumul spre cursurile de la Politehnica, va deveni doar inca o afacere care sa umple buzunarele unor baieti destepti. Totul cu un pret mult prea mare pentru romani!

Cei care vor semna documentele de schimbare a destinatiei terenului ne vand linistea si sanatatea. Suntem pe ultimele locuri la nivel european in ceea ce priveste spatiul verde pe cap de locuitor. Si asta pentru ca autoritatile locale au tratat cu iresponsabilitate problemele de mediu si cu interese financiare PUZ-urile.

Ana Maria Pacuraru da check-in pe harta celor mai controversate locuri din Bucuresti si imprejurimi. Daca autoritatile nu stiu unde sunt problemele le vom indentifica noi. Daca aveti un pont asteptam sa ne scrieti pe martorocular@realitatea.net.