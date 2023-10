Discuțiile tensionate dintre OMV și premierul Marcel Ciolacu, litigiul internațional de la Paris, dar și faptul că valorificarea gazelor din Marea Neagră se va face după 2027 sunt cele trei semne că exploatarea gazelor nu ar mai fi foarte profitabilă pentru compania austriacă, avertizează experții din domeniu. În plus, întârzierea exploatării gazelor aduce prejudicii și sectorului public, atâta vreme cât statul are, potrivit legii, drept de preemțiune. Adică, are prioritate pentru a cumpăra gazele extrase din Marea Neagră. Dacă termenul larg avansat de OMV ar însemna o ezitare, atunci compania austriacă ar avea variante să iasă din contractul de exploatare a gazelor din Marea Neagră, concesiune obținută în urmă cu 23 de ani.