Toți ne confruntăm, mai devreme sau mai târziu, cu diferite probleme de sănătate. În funcție de tipul acestora, experții recomandă opțiuni de dormit care să amelioreze apneea, refluxul acid esofagian și alte condiții de sănătate des întâlnite.

Cele mai bune poziții de dormit în funcție de problemele tale de sănătate

Cercetările indică faptul că modul în care dormi în cele 7-8 ore din timpul nopții poate avea un impact permanent asupra sănătății tale.

Dormitul pe spate

Dacă practici această poziție în timpul somnului te va ajuta să menții la același nivel spatele și gâtul, observă Devin Burke, autor al cărții The Sleep Advantage: Optimize Your Night to Win Your Day. Dacă durerile de spate totuși persistă, încearcă să așezi o pernă sub genunchi.

Un studiu restrâns din anul 2018 a relevat că aceia care suferă de sindromul ochiului uscat sunt mai predispuși să doarmă pe o parte sau pe burtă decât pe spate.

O altă problemă este că atunci când stăm culcați pe spate, ochii nu sunt presați de pernă. Acest lucru poate comprima glandele care produc lacrimile naturale.

Se știe că somnul are efecte benefice pentru piele, motiv pentru care există somnul de frumusețe. Însă când vine vorba de aspectul tenului, modul în care dormi are o semnificație aparte.

Când ne lăsăm pe spate, permițând efectele forței gravitației, pielea devine mai frumoasă și mai netedă. Dormitul pe o parte sau pe burtă poate provoca compresie, ceea ce la rândul ei are ca efect apariția ridurilor.

Dormitul pe o parte

Dormitul pe o parte facilitează o respirație mai ușoară și deschide căile aeriene. Pe de altă parte, dormitul pe spate le permite mușchilor de la nivelul superior al gâtului să se relaxeze.

Astfel oxigenului îi este mai dificil să ajungă în plămâni, ducând la acutizarea apneei obstructive de somn (alături de sforăit).

Potrivit unui mic studiu publicat recent în American Journal of Gastroenterology, față de alte poziții de somn, dormitul pe partea stângă permite eliminarea mai eficientă a acidului în exces din stomac. În plus, ușurează durerea provocată de arsurile la stomac.

Un studiu din 2015 realizat de Story Brook University din New York a indicat faptul că dormitul pe o parte poate elimina deosebit de eficient deșeurile la nivel cerebral. Lucru care contribuie semnificativ la ameliorarea bolii Alzheimer.

Dormitul pe burtă

Persoanele care preferă să doarmă pe burtă trebuie să știe că această poziție favorizează tensiuni la nivelul gâtului și spatelui. Însă dormitul pe burtă are un avantaj incotestabil, și anume că reduce sforăitul.

Cum să te pregătești pentru a alterna pozițiile de dormit

Încearcă să schimbi partea pe care dormi noaptea sau alege o saltea sau o pernă diferită, recomandă Singh. Cei care dorm pe spate au nevoie de o saltea mai fermă, în vreme ce versiunile mai moi de saltele li se potrivesc celor care dorm pe o parte.

De asemenea, poți aranja pernele ca o barieră fizică ce te împiedică să revii la poziția cu care te-ai familiarizat, mai arată expertul.

De exemplu, poți recurge la acele perne pe care le folosesc de regulă femeile însărcinate. Pe de altă parte, poți opta pentru anumite poziții de dormit dacă ai dureri de spate.

