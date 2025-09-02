Berbec

Toamna va fi pentru tine sezonul schimbărilor. După o lungă perioadă de incertitudini, îți vei găsi puterea interioară de care aveai nevoie pentru a depăși anumite obstacole. Tot acum, vei învăța să te pui pe primul loc și să fii mult mai atent la nevoile tale. Vei reuși să faci pași importanți pentru o viață mai stabilă din toate punctele de vedere.

Gemeni

Te vei bucura de claritatea pe care o căutai de multă vreme, mai ales în relațiile cu cei din jur. Îți vei da seama cu ușurință de intențiile celorlalți și vei avea ocazia să renunți la influențele toxice din viața ta. Toate schimbările prin care vei trece acum te vor ajuta să atragi de partea ta persoanele potrivite.

Leu

Pentru tine, sezonul de toamnă este dedicat revelațiilor. Intuiția ta va fi mai puternică ca niciodată și te va ajuta să iei cele mai bune decizii, fie ele personale sau profesionale. Relațiile cu cei din jurul tău se pot schimba și pot lua o turnură benefică evoluției tale.

Scorpion

Vei traversa o perioadă marcată de transformări intense. Vei reuși să scapi de legăturile care nu ți-au adus niciun beneficiu până acum și te vei concentra mai mult asupra propriilor interese. Astrele îți vor crea spațiul ideal pentru noi începuturi.

Săgetător

În această toamnă, viața ta se va rescrie într-un mod cu totul și cu totul surprinzător. Deși ți-ai pierdut orice speranță, apar la orizont multe șanse de a-ți dobândi stabilitatea financiară la care visai de multă vreme. Totul se aliniază în favoarea ta, așa că nu va trebui să muncești prea mult.

Pești

În această toamnă, Peștii vor pune fericirea lor pe primul loc. Astfel, vor deveni mult mai preocupați de binele personal și nu vor mai empatiza atât de mult cu problemele altora. De asemenea, astrele le vor scoate în cale noi oportunități de a-și construi viitorul la care visează de multă vreme, potrivit sursei.