Există aproape 3.000 de miliardari la nivel mondial, conform clasamentelor anuale publicate de renumita revistă Forbes.

Sute dintre acești miliardari nu au absolvit deloc studiile universitare sau au renunțat înainte de a obține o diplomă. Exemple frecvente menționate sunt Bill Gates și Mark Zuckerberg, care au abandonat facultatea. Totuși, cei care fac referire la aceste cazuri pentru a justifica abandonul școlar sau a minimaliza importanța educației nu iau în considerare faptul că amândoi au renunțat la Harvard, una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

Însă, în rândul miliardarilor care au absolvit studii universitare, anumite instituții de învățământ ies în evidență. Iată un clasament realizat de Forbes, care evidențiază universitățile ce au contribuit la formarea celor mai mulți miliardari:

10. Colegiul Dartmouth – 11 miliardari

Locație: Hanover, New Hampshire│Valoarea netă totală: 48,5 miliarde de dolari

Majoritatea absolvenților miliardari ai Dartmouth și-au construit averea în sectorul investițiilor. Leon Black, cofondator al Apollo Global Management, a studiat filozofia și istoria la Dartmouth și a fost membru al consiliului de administrație al colegiului între 2002 și 2011. Împreună cu soția sa, Debra, Black a donat 48 de milioane de dolari pentru Centrul de Arte Vizuale al Familiei Black de la instituția respective.

Printre alți absolvenți se numără Holden Spaht; Jim Coulter, co-CEO al TPG; și membrul consiliului de administrație al Nvidia, Tench Coxe, a cărui avere provine în mare parte din participația sa la producătorul de cipuri, dar care a servit mai mult de trei decenii la firma VC Sutter Hill Ventures. Stephen Mandel Jr. fondator al fondului de fonduri speculative Lone Pine Capital, este a treia generație din familia sa care a absolvit la Dartmouth și a fost președinte al consiliului de administrație al colegiului între 2010 și 2014.

10. Universitatea Columbia – 11 miliardari Locație: New York City│Valoarea netă totală: 49,5 miliarde de dolari

Majoritatea absolvenților miliardari ai Ivy League din New York și-au obținut banii din finanțe și investiții. Printre aceștia se numără Sami Mnaymneh, directorul general al firmei de capital privat H.I.G. Capital; Daniel Loeb, fondatorul fondului de investiții Third Point din New York; și Daniel și Dirk Ziff, care au moștenit compania editorială Ziff Davis și au transformat-o în compania Ziff Brothers Investments, acum dispărută.

Școala de inginerie de la Columbia a contribuit, de asemenea, la nașterea câtorva miliardari, și anume Rocco Commisso, fondatorul companiei de cablu Mediacom, și cofondatorul Altair Engineering, James Scapa. Kraft, între timp, a donat cel puțin 8 milioane de dolari către Columbia, inclusiv o donație de 3 milioane de dolari pentru înființarea Centrului Kraft pentru viața studențească evreiască în 2000.

9. Universitatea Princeton – 12 miliardari Locație: Princeton, New Jersey│Valoarea netă totală: 292 de miliarde de dolari

Cu al doilea cel mai bogat om din țară şi unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei, Jeff Bezos, ca absolvent, averea netă combinată a miliardarilor de la Princeton o depășește pe cea a oricărui alt colegiu. Bezos și fosta sa soție miliardară, Mackenzie Scott, sunt amândoi absolvenți, deși nu s-au cunoscut decât după ce au părăsit separat universitatea și s-au angajat la fondul de hedging D.E. Shaw. Princeton este, de asemenea, punctul de plecare pentru alți miliardari din domeniul tehnologiei.

Fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, un absolvent, și soția sa Wendy au înființat în 2009 un departament de 25 de milioane de dolari pentru a finanța „proiecte de asumare a riscurilor” în domeniul științelor naturale și al ingineriei. Iar în anul 2002, fostul director executiv al eBay, Meg Whitman, a donat 30 de milioane de dolari pentru Princeton pentru a contribui la extinderea numărului de studenți. Printre absolvenți se numără și nume notabile din domeniul finanțelor, precum investitorul Carl Icahn, directorul general al Cerberus Capital, Stephen Feinberg, și Michael Novogratz, fondatorul firmei de investiții în criptomonede Galaxy Digital.

8. Institutul de Tehnologie din Massachusetts – 14 miliardari Locație: Cambridge, Massachusetts│Valoarea netă totală: 88,3 miliarde de dolari

Cunoscut mai ales pentru programele sale de inginerie și științe fizice, MIT a contribuit la modelarea mai multor miliardari notabili din domeniul sănătății și al tehnologiei. Printre aceștia se numără Drew Houston, care a cofondat Dropbox împreună cu colegul de clasă de la MIT Arash Ferdowsi, și Lisa Su, CEO al firmei de semiconductori AMD.

Printre alți absolvenți se numără fondatorul firmei de software de analiză MicroStrategy și investitorul în Bitcoin Michael Saylor, precum și investitorul de capital de risc axat pe tehnologie Philippe Laffont. Charles Koch Industries co-CEO Charles Koch și fratele său William Koch au studiat inginerie la MIT. Institutul Koch pentru cercetarea integrativă a cancerului din cadrul institutului poartă numele regretatului lor frate David (d. 2019), de asemenea absolvent, care a donat 100 de milioane de dolari la MIT în anul 2007 pentru a construi această facilitate.