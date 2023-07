Cea mai bună dietă pentru a slăbi este foarte ușoară, susțin medicii. Totul e să „scapi” de „nimicurile” care se transformă în kilograme în plus, zi de zi, lună de lună, an de an.

Medicii spun că majoritatea celor care susțin că mănâncă foarte puțin uită de diversele „nimicuri” pe care le consumă pe tot parcursul unei zile. Mai ales de niște covrigei, biscuiți sau sticks-uri pe care le-au ronțăit sau bucățica de ciocolată pe care au luat-o rapid din nevoia de dulce.

Cum să ții un JURNAL de alimentație pentru „nimicurile” din timpul zilei

De aceea, sfatul medicilor este unul foarte simplu și poate contraria: să notăm tot ce mâncăm.

Pentru că exact acele „nimicuri” uitate se transformă în kilograme în plus.

Încercați să no­tați ce mâncați. O săptămână întrea­gă, scrieți pe un carne­țel tot ce mâncați, absolut orice aliment pe care îl consumați.

În plus, dacă se poate, este și mai bine dacă sunt notate și caloriile cuprinse în fiecare aliment. Ia ceva timp, dar merită, spun medicii.

În acest fel se văd toate greșelile din timpul alimentației zilnice care v-au scăpat.

Sfatul nu este nmai pentru ce consumați acasă. Scrieți și ce mân­cați în afara casei, la serviciu, la prieteni, la o cantină, la un restaurant.

Carnețelul dvs. va dovedi exact ce vă îngrașă fără să vă dați seama: suma caloriilor depă­șește cu mult ne­cesarul cotidian. Iar de îndată ce vă recunoașteți gre­șelile, le pu­teți co­recta, scrie formula-as.ro.

Ținerea unui jurnal zilnic cu alimentele consumate este una dintre cele mai bune metode folosite de cei care țin diete de succes, spune și medicul Christopher J. Mosunic., specialist in managementul greutății și diabetului de la Spitalul Greenwich din Conneticut.

Cum puteti să vă corectați dieta pentru a mânca sănătos și să ajungeți la greutatea dorită

În primul rând înlocuiți mâncă­rurile bo­gate în calorii cu altele mai să­race. De exemplu: în loc de o felie de pâine cu unt (245 cal), mâncați o felie de pâine cu bulion (ketchup) – 105 cal.

În al doilea rând, renunțați la gustările numai în aparență nevino­vate, care în timp se transformă în kilograme: bis­cuiți, sărățele, bom­boa­ne, bucățele de carne pescuite direct din cratiță etc. Sim­plul fapt că țineți acest jurnal de alimentație vă va face atenți și responsabili de ce anume mâncați, potrivit formulei-as.ro.