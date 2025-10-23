Ce spune legea, dacă montezi camere video in curte

Proprietarii de case care instalează camere de supraveghere trebuie să respecte reguli stricte pentru a nu încălca legea. Instalarea acestor echipamente pe proprietăți private este permisă, însă imaginile pot fi considerate date cu caracter personal dacă permit identificarea persoanelor.

Legea impune respectarea vieții private a vecinilor și normelor GDPR. Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, iar persoanele filmate ilegal pot iniția acțiuni civile.

Pentru a monta camerele legal, proprietarii trebuie să respecte câteva reguli:

Sistemul trebuie instalat doar pentru motive legitime, precum protecția bunurilor sau siguranța familiei.

- Camerele trebuie orientate exclusiv către propria curte.

- Este recomandată amplasarea de semne vizibile cu detalii despre scopul și responsabilul sistemului.

- Înregistrările trebuie șterse după o perioadă rezonabilă, de obicei 30 de zile.

- Doar persoanele autorizate pot vizualiza imaginile, iar sistemul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat.

Cum se poate încălca viața privată a vecinilor

Românii care locuiesc la casă sau la curte trebuie să țină cont și de legislația în vigoare. Cel mai important aspect este ca sistemul de supraveghere să filmeze doar propria curte și să nu surprindă casele sau curțile vecinilor. Dacă aceste camere înregistrează spații private ale altora, viața privată a vecinului este încălcată.

Dacă un vecin observă că este filmat în propria curte, poate solicita repoziționarea sau demontarea camerei. În caz că problema nu este rezolvată, conflictul poate ajunge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau chiar în instanță, scrie Click.