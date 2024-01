Aflați din rândurile următoare ce se pune pe masă în Ajunul Bobotezei, în anul 2024. În plus, descoperiți și care este tradiția care predomină de această mare sărbătoare, dar și ce trebuie să faceți pentru a o respecta întocmai.

Ajunul Bobotezei din anul 2024 este ziua în care creștinii țin post pentru a putea gusta din apa sfințită, cunoscută sub numele de Agheasma Mare.

Cu toate acestea, această zi marchează tradițiile, obiceiurile și superstițiile care au fost transmise de-a lungul timpului, motiv pentru care chiar și data de 5 ianuarie are o semnificație specială pentru români, dat fiind faptul că, conform datinei și obiceiurilor românești, ar trebui ca de pe masă să nu lipsească anumite bucate, din fiecare casă.

Ce se pune pe masă în Ajunul Bobotezei 2024

Ajunul Bobotezei ne pregătește pentru marea sărbătoare de Bobotează, o sărbătoare menită să ne scape de forțele răului prin purificarea naturii și, în special, a apelor. În ceea ce privește Ajunul Bobotezei, ar trebui să reținem faptul că este nevoie să pregătim o masă bogată, însă care să conțină anumite preparate, precum: colivă, bob fiert, fiertură de prune sau perje afumate, sarmale umplute cu crupe, borș de "burechiuse" sau "urechiușele babei" (fasole albă cu colțunași umpluți

cu ciuperci), borș de pește, pește prăjit, plăcinte de post umplute cu tocătură de varză acră, dar și plăcinte cu mac. Astfel, rețeta plăcintelor cu mac este printre cele mai ușoare, iar mai jos o puteți găsi.

Ingrediente

150 ml lapte

2 lingurițe de drojdie uscată

3 linguri de zahăr granulat

450 g făină

o jumătate de linguriță de sare

2 oua

200 g unt

150 g semințe de mac

100 g stafide

200 g zahăr granulat

100 g migdale măcinate

o jumătate de linguriță de scorțișoară

Mod de preparare

În primul rând, vom avea nevoie de un bol mai mare în care vom amesteca lapte, drojdia uscată, zahăr granulat și alte ingrediente. Vom folosi un tel pentru a le amesteca. Bolul trebuie lăsat pentru aproximativ 10 minute. Vom pune făina și o jumătate de linguriță de sare într-un bol mai mare și o vom amesteca cu mâna. Vom pune ouăle pe care le-am bătut în prealabil, untul pe care l-am topit înainte și amestecul de drojdie cu lapte care l-am pregătit mai devreme. Adăugați toate ingredientele și amestecați-le direct cu mâna până când obțineți aluatul dorit. Aluatul va fi pus pe o suprafață plată și se va continua să se frământe pentru încă 10 minute. Apoi vom pune aluatul într-un bol și îl vom acoperi cu folie alimentară, pentru a crește. Acum, vom pregăti umplutura. În consecință, vom avea nevoie de un bol, în care vom pune semințele de mac și apoi vom turna o cană de apă clocotită. Apoi, vom lăsa să se răcească. În cele din urmă, vom strecura semințele de mac într-un alt bol. Acum vom avea nevoie de o tigaie mai mare pentru a-l topi, unde vom adăuga puțin unt. Vom adăuga semințele de mac după ce s-a topit untul. Se gătește pentru încă 2 minute, continuând să amestecăm. Vom scoate tigaia de pe foc și vom adăuga restul ingredientelor: stafide, zahăr granulat, migdale măcinate și scorțișoară. Amestecăm și lăsăm să se răcească. Vom scoate aluatul din bol și îl vom pune pe o suprafață plată, îl vom frământa pentru câteva minute, apoi îl vom întinde cu un sucitor pentru a-l face dreptunghiular. Deasupra, vom pune amestecul de semințe de mac și îl vom rula imediat pentru a face rulada noastră delicioasă. Topping-ul de streusel este opțional, rulada se poate savura si fără acesta. O tavă dreptunghiulară de cuptor va fi necesară, pe care o vom unge cu puțin unt înainte de a așeza rulada. Se pune la cuptor pentru aproximativ 30 de minute la o temperatură de 190 de grade Celsius. După acest interval de timp, vom scoate tava de la cuptor, apoi rulada din tavă, iar rețeta este gata!

În plus, odată cu aceste bucate, trebuie să respectăm și o tradiție legată de masa de Bobotează, și anume, este necesar să așezăm sub masă, fân sau o tavă la care regăsim pe fiecare colț al său, câte un bulgare de sare. Astfel, în urma acestui obicei, vom atrage belșugul, iar întreaga familie va fi păzită de rele, în noul an.

Cu toate acestea, de menționat este și faptul că, înainte să degustăm din toate aceste bucate, va trebui să așteptăm ca preotul să sfințească masa. În plus, ziua Ajunului de Bobotează este considerată zi de post, iar cei care respectă acest obicei, vor avea noroc tot anul. Este o zi în care se sfințește casa, fiind această zi, percepută ca una de reînnoire, de curățire spirituală. Chiar din Ajunul Bobotezei, tradiția continuându-se chiar și pe parcursul a 8 zile, timp în care apele sunt sfințite, nu trebuie să se spele, pentru a nu spurca aceste ape.

Fetele își visează ursitul în Ajun de Bobotează 2024

Se spune că fetele care sunt nemăritate își pot găsi ursitul în Ajun de Bobotează. În noaptea de ajun, ei trebuie să pună un fir de busuioc sub pernă pentru a-și visa cel sortit. În unele părți ale țării, se crede că preoții ar trebui să ceară sau să fure firul de busuioc. În plus, se spune că fetele tinere se vor căsători cu un bărbat bogat dacă pun busuioc la streașina casei și găsesc chiciură pe el a doua zi. În plus, se spune că, căsătoria este foarte aproape dacă fetele se împiedică și cad pe gheață în această zi.

Te invităm şi mâine, pe kfetele.ro, pentru a descoperi mai multe sfaturi și trucuri despre un stil de viață sănătos și echilibrat, împreună cu idei creative și inspiraționale pentru a face fiecare zi specială.

SURSA