Saveta Bogdan a dezvăluit că pensia i s-a majorat cu 1.800 de lei după marea recalculare din septembrie, însă, suma tot nu îi ajunge pentru a-și acoperi nevoile de zi cu zi.

Cântăreața spune că banii pe care se bazează pentru un trai decent îi câștigă la evenimentele la care este chemată să cânte.

Deși are un nume greu în muzica populară, Saveta Bogdan încasează în fiecare lună doar 3.000 de lei de la stat, după marea recalculare a pensiilor.

„Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă. Nu am o pensie de 100 de milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc”, a declarat artista.

Saveta Bogdan are o fiică, pe nume Cătălina, care locuiește în Statele Unite ale Americii. Solista o vizitează destul de des și a mărturisit că tânăra o roagă să se mute acolo, însă artista spune că nu vrea să își părăsească țara.