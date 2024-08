Vorbitul în somn este considerat un episod trecator, pe seama caruia puteti rade a doua zi. Insa, atunci cand problema persista, incep sa rasara intrebari privitoare la cauzele si posibilele pericole ascunse ale acestui simptom bizar.

Ce inseamna cand vorbesti in somn

Oricine poate avea episoade de vorbit in somn, insa mult mai predispusi sunt copiii si barbatii. Cei care prezinta acest comportament neobisnuit nu sunt constienti ca vorbesc, motiv pentru care pot folosi o voce si un limbaj care nu le sunt proprii. Ei se pot angaja in dialoguri sau monologuri complexe ori pot pur si simplu sa rosteasca cuvinte complet fara sens, spre amuzamentul celor cu care impart patul. Persoanele in cauza pot vorbi despre trecut sau despre ceva ce le obsedeaza, uneori ajungandu-se chiar la marturisiri mai mult sau mai putin "periculoase", dupa cum ai vazut probabil prin filme.

Vorbitul in somn nu este daunator fizic si nu prezinta repercursiuni pentru corp, dar poate deveni deosebit de iritant, atat pentru persoana care are aceasta tulburare, cat si pentru cei din jur. Probabil ca cea mai mare neplacere este senzatia de jena pe care o simt oamenii care vorbesc in timp ce dorm.

Posibile cauze ale vorbitului in somn

Nu se cunosc exact cauzele acestui simptom si este greu pentru oamenii de stiinta chiar si in momentul de fata sa spuna cu precizie ce inseamna cand vorbesti in somn. Se presupune ca, exact ca in cazul multor tulburari de somn, de vina poate fi stresul, depresia, febra, oboseala sau alcoolul. Acest comportament neobisnuit in timpul odihnei pare sa fie transmis genetic, intrucat apare de la o generatie la alta. Vorbitul in somn are loc in orice faza a somnului si poate fi legat de un cosmar. In cazuri foarte rare, acest simptom poate indica o afectiune psihica, in special in cazul persoanelor cu o varsta peste 25 de ani.

Desigur, vorbitul in somn poate fi doar un alt indiciu al tulburarilor severe de somn si poate fi insotit si de alte simptome, precum:

- somnambulism;

- confuzie la trezire;

- apnee;

- dereglari ale fazei REM (rapid eye movement);

- comportament violent in somn.

Cu cat somnul este mai superficial, cu atat cuvintele sunt mai inteligibile. Ca sa iti dai seama cat de grava este problema, iata cum este evaluata de catre specialisti:

- tulburare usoare: un episod pe saptamana sau mai rar;

- tulburare moderata: cate un episod de doua ori pe saptamana sau mai mult si vorbitul este suficient de sonor pentru a-l deranja pe partener;

- tulburare severa: cate un episod in fiecare noapte.

Tratament pentru vorbitul in somn

De regula, atunci cand vorbesti in somn din cand in cand, nu ai nevoie de niciun tratament. Numai in cazurile foarte grave, care sunt putine la numar, trebuie apelat la un medic care sa te ajute sa identifici problema. Specialistii sunt de parere ca vorbitul in somn este strans legat de stres, anxietate si depresie. Prin urmare, tratamentul trebuie adaptat in functie de cauza preliminara. Ai putea face terapie pentru a rezolva problema si, desigur, poti apela si la remedii mai putin conventionale, precum leacurile naturiste pentru un somn mai bun sau hipnoza.

Anumite masuri pot fi luate pentru a reduce sansele vorbitului in somn, aceleasi ca in cazul oricarei tulburari de somn. Este vorba despre imbunatatirea stilului de viata, urmarea unui program de somn regulat, evitarea alcoolului, meselor grele si practicarea unor exercitii de relaxare care sa faciliteze o odihna profunda.

Daca te intrebai ce inseamna cand vorbesti in somn, acum stii ca nu ai motive de ingrijorare, iar daca este vorba despre cateva episoade care au loc o data la mult timp, nu poti decat sa te amuzi cu partenerul tau de prostioarele pe care le spui atunci cand dormi.

