In comparatie cu pepenele rosu, cel galben este mult mai bogat in vitamine, mai ales in vitaminele C si A, in schimb este mai sarac in licopen, dar si in anumite enzime. Pe langa aceste proprietati, pepenele galben aduce si alte numeroase beneficii.

Iata mai jos care sunt cele mai importante beneficii ale consumului de pepene galben:

Scade tensiunea arterială

Consumand cate 1 kg de pepene galben pe zi, timp de cateva saptamani, vei aduce in organism un aport de potasiu asimilabil egal cu 110% din necesarul zilnic. Astfel, nivelul sodiului va fi redus drastic, fiind spalat din tesuturile corpului de catre apa organica si substantele diuretice continute de pepenele galben. Una dintre beneficiile acestui proces va fi aceea ca tensiunea arteriala se va regla de la sine, la fel ca si ritmul cardiac;

Crește acuitatea vizuală

Se consuma pepene galben proaspat, cate 500 de grame pe zi, in cure de 5-6 saptamani. Pigmentii din pepenele galben ajuta la mentinerea acuitatii vizuale, protejand ochii si de cataracta sau glaucom;

Scade colesterolul și trigliceridele

Se tin cure de minimum 4 saptamani, timp in care se consuma cate 1 kg de pepen galben pe zi. Fibrele din compozitia pepenelui galben impiedica asimilarea grasimilor saturate, in timp ce aportul masiv de vitamina A din acest fruct previne oxidarea colesterolului rau (LDL) si depunerea sa pe peretii vaselor de sange;

Ajută în curele de slăbire

Desi este cu aproape 15% mai bogat in calorii decat pepenele rosu, atunci cand este bine copt, pepenele galben are un alt efect benefic foarte intens: taie cu promptitudine senzatia de foame. Astfel, consumat inainte de masa, chiar si in cantitati moderate (300-500 grame), pepenele galben este un aliat de nadejde contra poftei de mancare;

Ajută în cazul bolilor de piele

Efectul racoritor si antiinflamator al pepenelui galben il recomanda mai ales pentru bolile de piele, cum ar fi alergiile, dermatozele infectioase, insotite de usturime si mancarimi etc. Se face o cura de pepene galben de 10-12 zile, timp in care sunt scoase din alimentatie carnea, grasimile si alimentele sintetice ori conservate. Pentru a intensifica procesele de vindecare, se ia de trei ori pe zi 1 lingurita cu varf de pulbere de trei-frati-patati, pe stomacul gol, cu putina apa;

Benefic în cazul diabetului

Deși trebuie consumat cu măsură în cazul diabetului, prezenta in componenta pepenelui galben a unor elemente (cum ar fi potasiul, calciul, vitaminele A, B si C), ajuta la pastrarea echilibrului metabolic necesar in aceasta afectiune, protejand organismul de aparitia unor complicatii la nivelul sistemului nervos, al arterelor, ochilor si rinichilor.

Scade febra

Nectarul proaspat de pepene galben (obtinut prin simpla mixare) constituie un adevarat tonic natural, atunci cand este folosit de catre bolnavii cu febra ridicata sau cu manifestari inflamatorii (inclusiv la nivel cutanat). Pepenele galben, amestecat cu putina miere, este foarte racoritor pentru cei care au febra mare, datorita aportului masiv de vitamina C, fiind si un suport pentru sistemul cardiovascular, extrem de solicitat atunci cand temperatura corpului este foarte ridicata;

Alte beneficii ale pepenelui galben

Pepenele galben sprijina sistemul imunitar si ajuta corpul sa lupte impotriva infectiilor;

Pepenele galben este si un bun detoxifiant si de asemenea, poate fi folosit si in tratarea constipatiei;

Mai este folosit cu succes ca supliment alimentar pentr tratarea anemiei si a tulburarilor de alimentatie cum ar fi anorexia;

Pepenele galben s-a dovedit a fi foarte bun pentru functionarea optima a glandei tiroide si de aceea ne este recomandat chiar consumul zilnic al acestui aliment. Astfel, tinerii cu varsta cuprinsa intre 16-34 de ani ar trebui sa consume 600 de grame de pepene galben pe zi, adultii cu varsta cuprinsa intre 35-49 de ani 750 de grame pe zi, iar persoanele mai in varsta 50-65 de ani – 400 de grame pe zi;

Semintele acestui fruct, fierte in lapte, sunt recomandate ca tratament impotriva pietrelor la vezica biliara.

Pepenele galben este folosit cu succes si in cosmetica. Masajul cu suc de pepene galben tonifiaza si confera elasticitate pielii, calmeaza iritatiile si previne arsurile solare, de asemenea pepenele galben ajuta la regenerarea tesuturilor. Aplicati feliute reci de pepene galben pentru a calma zone iritate sau pentru o masca care tonifica tenul;

Pepenele galben este contraindicat femeilor care alapteaza, persoanelor care sufera de duodenita, diaree, ulcer, enterocolita, iar persoanele care suera de diabet trebuie sa-l consume dupa indicatia medicului.

