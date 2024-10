Beneficiile ciocolatei

Consumata cu moderatie, nu aduce niciun prejudiciu siluetei, dar are multiple beneficii pentru sanatate. Iata cateva puncte cheie care fac din ciocolata un aliment sanatos:

ciocolata contine niveluri ridicate de antioxidanti;

reduce nivelul colesterolului si ar putea preveni declinul memoriei;

reduce riscul afectiunilor cardiovasculare;

imbunatateste performantele fizice;

contine magneziu, calciu si alte minerale benefice;

creste tonusul psihic prin stimularea secretiei de endorfine, „hormonul fericirii”.

Ciocolata neagra, prin faptul ca are un continut mai mare de cacao si unul mai mic de zahar, este mai sanatoasa si are calorii mai putine. Pe de alta parte, diferenta in calorii dintre ciocolata neagra si cea cu lapte este minima, iar un consum moderat este cea mai buna cale. Ciocolata alba are cele mai multe calorii si cele mai putine beneficii.

Substantele nutritive variaza foarte mult in batoanele de ciocolata disponibile in comert. Cea mai buna ciocolata este cea cu un continut mare de cacao, simpla, fara umpluturi si cu o lista de ingrediente cat mai mica.

Ciocolata este un aliment sanatos, atata vreme cat este consumata in cantitate mica. Nu exista restrictii pentru consumul moderat de ciocolata de calitate in cursul dietelor, iar un patratel sau doua de ciocolata neagra pe zi reprezinta un beneficiu pentru sanatate.