Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, cetățeanul grec are mai multe afaceri în România. Acesta are trei firme: una în domeniul alimentar, alta în domeniul prelucrării lemnului și o a treia care este falimentară.

Tot aici ar deține mai multe clădiri și proprietăți pe care le închiriază. În plus, hala în care a dus mașina implicată în accidentul mortal ar fi deținută tot de acesta.

Aceleași surse spun că, în Grecia, are mai multe plantații de măslini și ierburi aromatice.

Reamintim că miliardarul grec a fost arestat în România după ce a lovit mortal cu mașina un motociclist. Accidentul s-a petrecut în Bulgaria, iar grecul a fugit de la locul accidentului.