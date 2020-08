Cazul Emi Pian. De ce au ”greșit” MASCAȚII adresa. Un polițist a DEZVĂLUIT relația dintre clanul Duduianu și ”oamenii legii”

”Am auzit și citit atâtea aberații spuse sau scrise cu privire la subiectul "Pian", încât simt nevoia să ofer o perspectivă ceva mai riguroasă. E cam lung, dar merită!

La 03/04.08.2020, când s-a comis fapta din Giulești în urma căreia a decedat Mototolea Florin, zis Emi Pian, scandalul a pornit de la ceva "miștouri" făcute de suspomenitul la adresa unui tânăr confrate de barbut, care s-a simțit ofensat în bască de cuvintele: "ești un țigan sărac și fără femei!" (citat din maestrul Pian - opere complete - rog a nu mi se atribui alte intenții, că "nuentradevăr").

În treacăt trebuie menționat că Mototolea e fost Duduianu, dar și-a schimbat numele după nevastă, așa cum obișnuiesc cei care au fost deseori urmăriți penal și căutați, numele și adresa, în speranța că vor reuși să creeze confuzie, o să vedeți mai târziu de ce e important aspectul.

Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri, ce a tratat lucrurile cu profesionalism și maximă celeritate, așa cum e deja de notorietate că procedează cu toate dosarele.

În câteva zile a fost administrat probatoriul care în ziua de 07.08.2020 a dus la arestarea autorului, un puști oarecare din "clanul RINU" din sect. 2, individ care în acest interval de timp fusese la rândul său victima unei tentative de omor, comisă în mod evident din răzbunare de către rudele lui Pian.

S-a documentat și această fază a doua a cauzei, respectiv tentativa de omor comisă după fapta de omor, asupra autorului de omor urmărit nu pentru a fi prins, ci pentru a se răzbuna, de către cei doi frați ai lui Emi Pian, respectiv "Grațian" și "Ciprian", și încă un tovarăș de-al lor.

Pe tot parcursul anchetei, încă din primele minute, Șeful Poliției Capitalei, Cms. Șef Berechet Bogdan, mai cunoscut printre subalterni drept "Beizadeaua", a avut o atitudine duplicitară în sensul că insista să afle exact și imediat fiecare pas făcut de Serviciul Omoruri în dosar, DEȘI LEGEA INTERZICE CLAR ACEST LUCRU, ce s-a mai găsit, pe cine urmează să aresteze, detalii tehnice strict secrete, când se iau măsuri cu autorul etc., pe de altă parte se afișa toată ziua bot în bot cu neamurile lui Pian, la televizor.

Evident că în atare circumstanțe nu i-a mai răspuns nimeni la întrebările total deplasate, i s-a comunicat sec că ancheta e în desfășurare, motivele refuzului fiind pe de o parte de ordin legal, pe de alta legate de faptul că pe această filiera ierarhică ajung informații la presa sau în alte medii, iar acest lucru este de natură să afecteze activitatea de urmărire penală.

Dupa ce s-a probat și faza a 2-a a dosarului, s-au stabilit detaliile actiunii, tot în secret, dar nu fără îndrumare și control, acțiunea fiind girată de cms. Șef Gavriș, fost șef al Serviciului Omoruri și prim adjunct al Poliției Capitalei, deci absolut îndreptățit să supervizeze.

Pentru suport s-a apelat la serviciile Jandarmeriei, existând suspiciuni că o eventuala raportare ierarhică în vederea obținerii de sprijin de la alte servicii ar putea genera scurgeri de informații.

Miercuri dimineață, pe 12.08 2020, s-a intrat peste Duduieni, au fost găsiți toți. Dormeau liniștiți pe prispă/terase, înșirați ca sardelele pe paturi și saltele, deși aveau DOUĂ palate cu două etaje și "jde" camere, plus o mansardă uriașă (asta pentru culoare 😁)

Nu se așteptau să vină cineva peste ei pentru că, ghici ciupercă, NU AVUSESE CINE SĂ-I AVERTIZEZE.

Onor comisarul Berechet dimpreună cu ortacul său mai mare, chestorul Vasilescu, seful IGPR, au aflat de acțiune de la televizor.

Acum, ud fleașcă de supărare, Chestorul Vasilescu trimite control la Serviciul Omoruri, pe motiv că nu a fost anunțat și că, pretinde el fără să cunoască detalii, s-ar fi greșit una dintre adrese, la percheziții.

Nu, domnule Vasilescu, țeapă, adresa nu e greșită, ci unul dintre criminalii căutați are domiciliul legal în casa unui luptător SIAS al IGPR, cu care e prieten bun din copilărie, la derută, așa cum am pomenit la începutul articolului!

Ce ziceți de treaba asta? Nimic? Mucles? Pe asta nu o mai dați la presă? 😁

În consecință, subiectul real este de ce are interlopul domiciliul în același imobil cu mascatul de la SIAS, nu că au greșit "Omorurile" adresa.

În urma acestei acțiuni au primit mandat de arestare trei membri ai clanului Duduianu, deci o instanță a confirmat corectitudinea modului în care s-a acționat și a probatoriului administrat.

Și acum să vă spun de ce nu ați fost anunțat, domnule Vasilescu, nici dvs. nici domnul Berechet.

Pentru că în noaptea de 08/09.08. 2020, împreună cu Berechet si Seful sectorului 5 Poliție, noaptea ca hoții, în timp ce colegii dvs. nu dormeau deja de o săptămână ca să prindă criminalii, dumneavoastră se pare că v-ați întâlnit intr-o biserica din sect 5 (NOAPTEA, ÎNTR-O BISERICĂ!!!) tocmai cu apropiați ai criminalilor din Clanul Duduianu!

ȘEFUL POLIȚIEI ROMÂNE, LA NEGOCIERI CU UN CLAN MAFIOT ȘI CRIMINAL, NOAPTEA, ÎNTR-O BISERICĂ! Dacă e adevărat, asta chiar e o știre.

Scopul era determinarea familiei Pian să devanseze ora la care este scos mortul din casă, respectiv 14.00, la o ora foarte matinală, lucru care s-a și concretizat.

Ba chiar v-ați și lăudat printre apropiați cu marile dvs. realizări!

Întrebarea logică este: Ce i-a promis Vasilescu lui Elvis, fiul lui Pian, noaptea în biserică, pentru acest favor acordat, de este atât de supărat pe Serviciul Omoruri că i-a stricat promisiunile?

Răspunsul e logic: PROTECȚIE!

O protectie pe care nu a mai putut să o acorde din cauza unora care și-au permis să acționeze ca la carte și să adune criminalii de pe străzile unde-i păzea poliția lui Vasilescu și-a lui Berechet.

SP

Ghici cine nu are ce căuta în poza asta. Ala, bala, portocala... 🤪”, a scris polițistul.