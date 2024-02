"Pe 9 februarie, soția mea a născut-o pe Raisa Ioana. Totul a decurs normal, până pe 12 februarie, ziua externării. Pentru că în aceeași zi era operată și mama mea, i-am spus soției să solicite amânarea externării până spre după-amiază. Menționez că la ora 12:30 soția mea a fost să alăpteze fetița noastră.

În jurul orei 15:10, am ajuns cu soția mea pe un hol, așteptând copilul pe care trebuia să-l îmbrăcăm și să-l ducem acasă. Eram amândoi extrem de emoționați. Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales că ne-am confruntat cu dificultăți medicale mai bine de 10 ani. Eram foarte fericiți. La un moment dat, a ajuns la noi o doamnă asistentă cu un căruț în care era o fetiță. Când am văzut-o, chiar am glumit că pare mai mică decât o știam. Doamna ne-a poftit în sală pentru a schimba copilul. Ne-a predat actele și ne-a cerut hainele Raisei. Soția mea și-a dat seama imediat că nu era copilul nostru și i-a spus asistentei că ne-a adus un alt bebeluș.

Asistenta a insistat că e copilul nostru și a început să o îmbrace, grăbindu-se să ne-o predea. Soția mea i-a explicat că fetița noastră avea câteva semne distinctive, la buze, la ochi și o altă culoare a părului. I-am arătat poze cu fetița noastră pe care le aveam în telefon, fiind evident că era și o diferență de fizionomie. Știți ce a făcut atunci? A început să o tragă pe fetiță de obraji, ca și când era din plastilină și o modela, doar-doar să ne convingă că e a noastră", a povestit bărbatul pentru Observatorul Prahovean.