Cauzele durerilor în gât sunt multiple. Iată câteva dintre acestea.

Virusurile. Durerile in gat pot fi cauzate de o infectie cu un virus.

Amigdalita. Reprezinta o inflamatie a amigdalelor si poate avea ca manifestare inclusiv durerea de gat.

Infectii bacteriene. De exemplu, amigdalita streptococica este cea mai comuna infectie bacteriana. Durerile in gat produse de bacteriile streptococice pot cauza febra reumatica. Aceasta poate declansa, la randul ei, probleme cardiace sau inflamarea rinichilor.

Faringita sau laringita. Faringita are ca manifestare dificultatile de inghitire, iar laringita afecteaza corzile vocale, provocand raguseala si tuse.

Cancer. Foarte rar, durerile de gat pot sa apara in cazul cancerului tiroidian. De aceea, imediat ce simtiti un nodul in zona gatului trebuie sa va prezentati obligatoriu la medicul ORL-ist.

Tumorile limbii, faringelui si laringelui pot avea ca simptom durerea de gat. Alte semne sau simptome pot fi: raguseala, dificultati la deglutitie, respiratie suieratoare, senzatie de nod in gat, expectoratie cu sange sau sputa.

Cum pot fi prevenite durerile in gat

Multe dintre cauzele durerii in gat pot fi prevenite. Daca stiti de ce va doare gatul, este posibil sa puteti preveni durerile in gat viitoare tratand cauza de baza. Schimbarile stilului de viata si o igiena mai buna va pot ajuta, de asemenea, sa evitati durerile de gat.

Spalarea mainilor este cea mai buna modalitate de a preveni durerile de gat cauzate de virusi si bacterii care de cele mai multe ori se gasesc pe suprafata mainilor. Spalati cel putin 20 de secunde. Asigurati-va ca va spalati bine de la unghii pana la incheieturi. Spalarea temeinica a mainilor reduce foarte mult sansele de a obtine o infectie. Dezinfectantul pentru maini este o alternativa buna atunci cand nu va aflati langa o baie si nu aveti acces la apa si sapun.

Tratament

Durerea de gat poate sa fie tratata si acasa cu o serie de spray-uri sau pastile de supt, dar si cu remedii naturale, insa daca durerile nu se amelioreaza, pacientul trebuie sa se prezinte la medicul ORL-ist pentru un control amanuntit.

Este recomandat ca medicatia sa fie luata conform indicatiei medicului de familie sau a ORL-istului.

Remedii naturiste

• Gargara cu apa sarata calduta in care a fost dizolvata o jumatate de lingurita de sare poate ajuta la ameliorarea durerii.

• Ceaiul. Se amesteca in cantitati egale parti aeriene de cimbru, frunze de dud si flori de nalba mare. Se toarna peste o lingura de amestec o cana cu apa fiarta si se lasa la infuzat. Se bea dupa ce a fost strecurat si ajunge la o temperatura tolerabila.

• Impachetarile in jurul gatului sunt apreciate de multe persoane, deoarece reusesc sa amelioreze durerea. Pentru aceasta este folosit un prosop de bucatarie scufundat in apa rece sau calda (in functie de durere), stors si asezat in jurul gatului si mentinut pentru jumatate de ora.

• Cura de transpiratie este benefica, fie depunem efort fizic fie utilizam o sauna.

• Remediul cel mai eficient este odihna si somnul.

