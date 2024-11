Cu toții știm că medicii au cel mai greu de înțeles scris din lume. Caligrafia lor este atât de imposibil de descifrat încât poate avea consecințe grave pentru pacienți. În diverse țări, autoritățile pun presiune asupra medicilor să renunțe la scrisul de mână, având în vedere că mii de oameni au murit deoarece rețetele lor nu au fost interpretate corect, iar tratamentele necesare nu au fost administrate.

Conform studiilor din Statele Unite, peste 7000 de pacienți pierd viața din cauza scrisului neclar al rețetelor care generează interpretări eronate ale tratamentului prescris.

De asemenea, în multe țări, autoritățile solicită medicilor să opteze pentru rețete electronice în locul celor scrise de mână. Deși eliminarea acestei "metode învechite" poate părea o soluție, aceasta ar putea duce la pierderea de timp prețios per pacient pentru medici.

În Berna, a fost efectuat un studiu pe această temă, care a arătat că în 52% din cazurile analizate, scrisul era foarte neîngrijit, iar în alte 4%, acesta era practic imposibil de citit. Studiul a evidențiat, de asemenea, că dintr-un eșantion de 200 de cazuri de deces, 25% au fost cauzate de interpretarea greșită a rețetelor medicale. Analiza a inclus rețetele emise în decursul unei luni în Elveția.

Desigur, există persoane din alte profesii care au un scris greu de înțeles, dar în cazul medicilor, acest aspect este vital, afectând viețile pacienților.

Un apel din partea unei farmaciste din Craiova Farmaciștii se confruntă cu o provocare semnificativă atunci când vine vorba de descifrarea rețetelor scrise de mână de unii medici.

O farmacistă din Craiova a postat pe internet, la sfârșitul anului trecut, o fotografie a unei rețete primite de la un medic neonatolog, scrisul fiind atât de indescifrabil încât a provocat reacții dure din partea colegilor săi.

„Medici la datorie”: „Vă rugăm… puteți să ne descifrați această rețetă? Este recomandare de la neonatologie și nu este deloc o glumă, poate o subtilă rugăminte pentru un scris mai citeț“, a scris farmacista pe Facebook atașând fotografia cu rețeta indescifrabilă.

„Sunt farmacist. Rp postată ne-a “dovedit” pe mulți. Ce sanscrită… ce greaca veche… ce hieroglife… hop, pe românește. Știu că ați glumit in comment, dar chiar e o mare problemă pentru noi. Primul drum al pacientului e către farmacie și în situația dată, copil de un an, nu te joci cu <descifrarea misterelor>. Cazul nu este singular motiv pentru care am decis sa pun rp-ul pe grup. Și… ca un semnal pentru o comunicare scrisă (rețetă in cazul de față) citibilă… inteligibilă între medic, pacient, farmacist. La final e o parafă care până la urmă te definește ca medic“, a scris farmacista din Craiova.

