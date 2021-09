"În ultimele cinci zile s-au vaccinat în plus 4.520 de elevi. Deci, aproape 37.000 de elevi cu vârsta între 12 şi 15 ani sunt vaccinaţi, este vorba despre un progres de la 34.709 elevi la 36.859. Din perspectiva celor de vârstă 16-19 ani, avem un plus de 2.370. Avem în momentul de faţă peste 155.000. 155.149 elevi este numărul exact. În ultimele cinci zile am avut aproape 5.000 de elevi vaccinaţi, aproape 1.000 de elevi pe zi", a spus ministrul Educaţiei, la postul B1 TV.

El a afirmat că vor continua acţiunile de informare a părinţilor privind vaccinarea.

"Este un progres important, continuăm acţiunile de informare a părinţilor în vederea exprimării acordului pentru vaccinare pentru că este singurul gest care poate determina siguranţă în şcoli alături de măsurile sanitare cunoscute: masca de protecţie, aerisire, distanţare adecvată - reguli de igienă", a mai afirmat ministrul Sorin Cîmpeanu.