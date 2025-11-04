După 11 zile de intens pelerinaj, desfășurat neîntrerupt, zi și noapte, la Catedrala Națională, perioada de închinare în Sfântul Altar se va încheia miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24.00.

Anunțul lansat de Patriarhia Română

Reprezentanții Patriarhiei Române au transmis un set de precizări oficiale privind programul de vizitare și desfășurarea lucrărilor interioare în următoarele luni.

Programul de vizitare

6 – 14 noiembrie 2025: Catedrala Națională va fi deschisă zilnic pentru vizitare, între orele 11.00 – 19.00.

15 – 29 noiembrie 2025: lăcașul de cult va fi închis publicului, pentru continuarea lucrărilor interioare, care includ pictura în mozaic și instalarea unor sisteme tehnice.

30 noiembrie 2025: de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, se va oficia Sfânta Liturghie, între orele 9.00 – 12.00.

1 decembrie 2025: de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Te Deum – rugăciune de mulțumire pentru poporul român.

2 decembrie 2025: lăcașul va fi din nou deschis vizitatorilor.

3 – 23 decembrie 2025: Catedrala va fi închisă pentru reluarea lucrărilor de finisaj interior.

24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026: vizitatorii sunt așteptați zilnic, între orele 9.00 – 17.00.

Alternative pentru pelerini

Pe durata perioadelor în care Catedrala Națională va fi închisă, credincioșii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, situat în imediata apropiere.

Patriarhia Română adresează mulțumiri voluntarilor, clericilor și jandarmilor care, timp de 11 zile de pelerinaj, au vegheat neîncetat pentru ca sutele de mii de credincioși să se poată închina în condiții de ordine, siguranță și respect.

Prin devotamentul lor, această amplă manifestare de credință s-a desfășurat în spiritul comuniunii și al evlaviei, consolidând statutul Catedralei Naționale drept un simbol al unității și speranței poporului român.