Mihai Trăistariu a intrat în lumea afacerilor, artistul achiziționând mai multe apartamente la malul mării pe care le pune la dispoziția turiștilor în fiecare sezon estival.

În acest an, artistul a decis să extindă portofoliul său de proprietăți cu un apartament de lux situat într-un complex exclusivist, perfect pentru cei în căutarea unei experiențe rafinate la malul mării.

Cum recunoști o țeapă imobiliară? La ce trebuie să fii foarte atent înainte să semnezi actele și să dai banii

În cadrul unui interviu, Trăistariu a povestit despre modul în care își administrează investiția:

„Camerista de care am nevoie trebuie să fie sociabilă, pentru că am observat că turiștii stau și de vorbă cu ea, dacă se și împrietenesc contează, deci vreau să fie vorbăreață, să zâmbească, pentru că ea îi întâmpină. Eu le dau codul, nu mai stau cu cheia la lift ca pe vremuri.”, a declarat Mihai Trăistariu.

Cu toate acestea, din cauza faptului că nu a reușit să găsească angajații de care are nevoie, artistul s-a văzut nevoit să facă singur curățenie în apartamente, înainte de sosirea turiștilor.

„Este cod, eu le trimit și le dau să intre în cameră. Am dat și eu cu mopul și mi-au făcut poze din hotelul de alături. Am făcut și eu curat acum, pentru că am turiști de Paște. Am deschis, am rezervat, din ianuarie mi-am cumpărat și unul de lux, pe lângă cele 6 pe care le am. Este într-un complex cu pișcină, cu magazine, e în buza mării. E foarte luxos. Am împrumutat bani din bancă, cu rate, dar mie îmi merge bine cu turiștii, mă ocup frumos de ei.”, a povestit Trăistariu.

Cât cere pentru un apartament

În cadrul interviului, Mihai Trăistariu a atins și subiectul sensibil al costului cazării. Astfel, cine va dori să se cazeze în apartamentele artistului în concediul de anul acesta trebuie să știe că prețurile sunt unele extrem de avantajoase, după cum confirmă chiar artistul care a spus că și-a dorit să-și mențină tarifele sub media pieței. Acesta a fost chiar și certat de către vecinii blocului, care își doresc să aibă aceleași șanse de închiriere.