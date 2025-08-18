Întrebarea este importantă, ținând cont că ținuta lui Zelenski a devenit o problemă în cadrul ultimei sale vizite în Biroul Oval, care a fost un fiasco diplomatic.

Lui Trump nu i-a plăcut ținuta în stil militar a lui Zelenski, amintește Axios, el făcând atunci o observație sarcastică, aparent în glumă - „este îmbrăcat elegant astăzi” - când l-a primit în Aripa de Vest.

Unii oficiali americani au apreciat la vremea respectivă că problema costumului a fost un factor care a dus la rezultatul dezastruos al întâlnirii.

Sursele au declarat că Zelenski se va prezenta luni la Casa Albă purtând aceeași jachetă neagră cu care a venit la summitul NATO din Olanda, în iunie. „Va fi «în stil costum», dar nu un costum complet”, a declarat una dintre surse.

Cu ocazia vizitei din 28 februarie, Zelenski a purtat ţinuta sa obișnuită cu bluzon de tip polo de culoare neagră, având în partea stângă tridentul, simbolul ucrainean.

„De ce nu purtaţi costum? Sunteți cel mai înalt reprezentant al unei țări în acest birou și refuzați să purtați costum. Măcar aveți un costum?”, a întrebat un jurnalist american.

„Aveți o problemă cu asta?”, i-a răspuns Zelenski.

„Mulți americani au o problemă că nu respectați...”, a încercat să explice jurnalistul.

„Voi purta un costum când se va termina acest război. Poate un costum ca al dvs., poate ceva mai bun, nu știu. Vom vedea. Poate ceva mai ieftin. Mulțumesc”, a spus Zelenski, înăbușindu-și cu greu revolta.

La summitul NATO, Zelenski a purtat o jachetă formală, pentru prima dată de la invazia rusă în 2022, iar oficialii americani au remarcat cu acea ocazie că Trump a fost încântat de această alegere.

„Zelenski a venit îmbrăcat normal, nu a apărut ca un nebun, era îmbrăcat precum o persoană care are ce căuta la un eveniment al NATO. ... Așa că au avut o conversație plăcută”, a declarat un oficial american pentru Axios la acea vreme.