Proiectul imobiliar din Cluj al fostului ambasador american Gitenstein, în insolvență

SC Soimeni Parc este o societate înființată în 2014 prin intermediul căreia Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, olandezul Steven van Groningen, CEO Raiffesisen Bank și Don Lothrop, fost partener în mai multe fonduri care finanțează start-up-uri în Sillicon Valley, au început, în urmă cu câțiva ani, să construiască un mini-orășel la 30 de km de Cluj-Napoca în localitatea Băbuțiu, comuna Vultureni. Pe de altă parte, unul dintre reprezentanții proiectului spune că insolvența face parte dintr-o ”schemă” a acționarilor, scrie Gazeta de Cluj.

În data de 24 august 2023, SC Șoimeni Parc SA a formulat o cerere de intrare în insolvență. După o zi, caz atipică pentru instanțele clujene extrem de aglomerate, Tribunalul Comercial a acceptat cererea și a dispus începerea procedurii.

”Admite cererea debitoarei ŞOIMENI PARC S.A. de deschidere a procedurii insolvenţei. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei ŞOIMENI PARC S.A. În conformitate cu dispoziţiile art.45 alin.1 lit. d) din Legea nr.85/2014, desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe DDG INSOLVENCY IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.500 lei + eventual TVA, plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele distribuite creditorilor, plafonat la suma de 7000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 118 alin.1 lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. Ia act de intenţia debitoarei de a depune un plan de reorganizare.(…) Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art.86 alin.2 din Legea nr.85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu (…)”, arată o parte din soluția pe scurt a Tribunalului Comercial Cluj, citată de gazetadecluj.ro.

Pentru anul trecut, firma a raportat venituri de 9,8 milioane lei, cheltuieli de 31,2 milioane lei, pierderi de 21,4 milioane lei, datorii de 55 milioane lei şi capitaluri proprii negative de -23.089.961 lei.

Cine sunt afaceriștii din spatele Colinei

Această societate a încercat să dezvolte proiectul imobiliar Colina, un mini-orășel care ar fi trebuit să se construiască pe o suprafață de 140 de hectare. Dezvoltarea viza un număr de 2.500-3.000 de locuitori, o școală, o clinică medicală, fermă organică, parcuri, zone comerciale, centru de afaceri, etc.

Inițial, printre cei mai cunoscuți oameni din spatele acestui mega-proiect se aflau Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, olandezul Steven van Groningen, CEO Raiffesisen Bank și Don Lothrop, fost partener în mai multe fonduri care finanțează start-up-uri în Sillicon Valley și totodată fondator al ONG-ului Romania One și al publicației românești PressOne, mai scrie gazetadecluj.ro.

Înainte de a depune cererea de insolvență, administrarea SC Șoimeni Parc SA era asigurată de cetățenii americani Tucker Jeffrey Chris, Tamminga Philip John și Lothrop Donald James. Asociați erau compania americană EUROVILLAGE LLC (98%) și Van Groningen Steven Cornelis (2%).

Potrivit documentelor oficiale, oamenii din spatele Eurovillage LLC sunt Donald Lothrop, Steven Schelhammer, Pamela Clark, Thomas Bates, Phil Tamminga și Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România din 2009 până în decembrie 2012, nominalizat de Barack Obama. Mark Gitenstein este încă un personaj extrem de influent în România, prin poziția pe care o ocupă în conducerea Fondului Proprietatea, acționar și administrator al celor mai importante companii energetice românești.

Cum ar trebui să arate mini orășelul

Potrivit propriei prezentări, ”Colina Nouă va fi comunitatea de 2500-3000 de locuitori care vor avea acces la o multitudine de facilități – școală cu programe educaționale inovative, centru de recreație și fitness, fermă organică, parcuri și locuri de joacă, clinică medicală, facilități pentru vârstnici, zonă comercială cu restaurante și cafenele, centru de afaceri și evenimente, toate conectate printr-o rețea de trotuare și piste de biciclete, relatează gazetadecluj.ro..

Proiectăm având în minte cel mai important lucru: familia. Elementul esențial este școala. Din prima zi, în Colina Nouă, va exista o școală modernă, concepută după modelul finlandez de predare, care va acomoda atât grupe de grădiniță, cât și clasele 0 și 1. În anii următori se vor adăuga restul claselor primare și cele de liceu. Credem că viața se poate simplifica enorm atunci când copilul tău merge singur până la școală pe alei pietonale sau piste special concepute pentru biciclete. Tot acolo vor fi proiectate o serie de activități pentru copii, astfel încât tu să te deplasezi mai puțin spre oraș și să economisești timp prețios. Infrastructura va fi realizată încă din prima fază a proiectului, în cel mai mic detaliu, cu drumuri asfaltate, iluminat public, alei de acces. Toate casele vor fi finalizate în același timp”.

Casele vor avea suprafețe construite între 163 mp și 378 mp cu arhitectură transilvăneană reinterpretată modern și cu dotări de ultimă generație: ”Toate casele se vor încadra în clasa energetică A și vor avea incluse în pachetul standard de dotări: pompă de căldură, panouri solare, sistem de ventilație, sistem de ventilare aport de aer proaspăt și recuperare energie, climatizare, încălzire în pardoseală, interfață SMART pentru a putea controla cele mai importante funcții direct de pe telefonul tău și parcări prevăzute cu alimentare pentru mașini electrice”, potrivit gazetadecluj.ro.

Nu e insolvență, e o ”schemă”

Sub protecția anonimatului, reporterii Gazeta de Cluj au încercat să afle detalii despre motivele care au dus la intrarea firmei în insolvență.

”Este vorba despre o decizie a acționarilor. Proiectul se va continua, însă cu altă companie. Nu este o problemă pentru actualii clienți sau viitorii clienți. O parte din oameni s-au mutat deja aici, școala va merge în continuare, așa că nu trebuie să vă faceți griji”, a declarat unul dintre reprezentanții firmei.

De altfel, potrivit prezentării de pe site-ul proiectului peste 20 de case din prima fază a proiectului sunt aproape finalizate, conform gazetadecluj.ro.

Reprezentantul Marelui Licurici

Mark Gitenstein, în vârstă de 74 de ani, este un prieten apropiat al președintelui și a fost literalmente la mâna dreaptă a lui Biden pentru o lungă perioadă, începând din 1987.

Biden și-a descris prietenia cu Gitenstein în timpul unei vizite la București, în calitate de vicepreședinte în mandatul lui Barack Obama, în 2009, când Gitenstein era ambasador al SUA în România. „Avem un ambasador aici – America, după părerea mea, a trimis tot a avut mai bun”, a spus Joe Biden, alături de președintele României de atunci, Traian Băsescu, potrivit gazetadecluj.ro.