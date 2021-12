„La anul, mi-aș dori să mai fine ceva bani și la educație. Educatia de calitate fără investiții nu se poate face. Am avut în fiecare zi sedință de guvern, dar azi nu. În schimb, am avut o sedință la CSU, ca să nu ne pierdem antrenamentul.

De Revelion, avem un meniu cât se poate de echilibrat. Eu mi-am pregătit șampanie. Am un meniu cât se poate de românesc. Nu am gătit și nu ne-am gătit, anul acesta. Când vor veni prietenii, scoatem și mâncarea și băutura. Consumăm sarmale, salată boeuf, fără mazăre, că este mai bună. Este una dintre pasiunile mele salata Boeuf. Nu mă pricep să cânt, iar dacă mă apuc, îmi pleacă invitații în 5 minute. Avem soperanta că ne revenim cu școala, fără ea, nu se poate face nimic în viață. În anul 2022 mă voi concentra pe relația cu profesorii. Ei sunt elementul determinant în educație”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Realitatea PLUS.